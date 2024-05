Ghana: Nomination de l'évêque de Wa

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé le Révérend Père Francis Bomansaan, M. Afr. jusqu'à présent Supérieur général adjoint des Missionnaires d'Afrique, évêque du diocèse de Wa (Ghana). Mgr Francis Bomansaan, M. Afr. est né le 19 janvier 1962 à Kaleo, dans le diocèse de Wa. Il est entré dans la Société des Missionnaires d'Afrique en 1983 et a complété sa formation religieuse et sacerdotale dans plusieurs pays. Il a prononcé ses voeux perpétuels le 7 décembre 1990 et a été ordonné prêtre le 27 juillet 1991.

Il a obtenu plusieurs diplômes, notamment en spiritualité ignatienne au Centre des Jésuites de Liverpool, en psychospiritualité et conseil (M.A.) à Chicago, en conseil spirituel et vie communautaire à l'Institut Saint-Anselme de Londres, et en programme de formation religieuse à Loreto House à Dublin.

Il a occupé les postes suivants : vicaire paroissial dans l'archidiocèse de Mbeya, en Tanzanie (1991-1993) ; directeur de l'animation vocationnelle et formateur à Lublin, en Pologne (1995-1998) ; directeur des vocations des Missionnaires d'Afrique au Ghana et premier conseiller du supérieur provincial pour le Ghana et le Nigeria (1999-2003) ; formateur et économe au St. Edward's College, à Londres (2004-2005) ; et directeur des vocations des Missionnaires d'Afrique au Ghana et premier conseiller du supérieur provincial pour le Ghana et le Nigeria (1999-2003). Edward College, Londres (2004-2005) ; supérieur provincial pour la province du Ghana et du Nigeria (2005-2011) ; maître des novices à l'International Eglish Speaking Novitiate, Zambie (2012-2019) ; directeur du Addiction Rehabilitation Centre, Kenya (2021-2022). Depuis 2022, il est Supérieur général adjoint des Missionnaires d'Afrique.