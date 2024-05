Angola: Le Gouvernement renforce sa flotte de transports publics avec 600 nouveaux bus

Luanda — La flotte de transports publics sera renforcée avec 600 autobus Volvo supplémentaires, en vue d'améliorer la mobilité urbaine en Angola, dans le cadre d'un investissement de 323 millions 500 mille euros.

Selon une note de clarification du ministère des Transports, à laquelle l'ANGOP a eu accès mardi, cette initiative fait partie du Programme National de Mobilité Urbaine, en cours depuis 2019, visant à renforcer le parc de transports publics.

Le document précise que la flotte à acquérir comprend des bus articulés et des bus 4x4 pour les provinces de l'est et du sud du pays, y compris l'assurance des transports et la fourniture d'équipements pour l'entretien préventif et l'assistance technique des véhicules.

Outre l'acquisition de ces véhicules, le programme prévoit également la construction de la première usine d'assemblage d'autobus dans la zone franche de Barra do Dande, province de Bengo, avec un investissement estimé à 90 millions d'euros, dans le but de réduire la dépendance aux importations et de promouvoir l'autonomie industrielle du pays.

Cet investissement, selon la note, créera plus de deux mille emplois directs, stimulera l'entrepreneuriat et favorisera les opportunités de développement professionnel, à travers le transfert de technologie et de connaissances vers l'Angola.

Grâce à cela, les citoyens nationaux bénéficieront d'une formation technique avancée dans les domaines de l'ingénierie automobile, de la fabrication, de la gestion de la qualité et de l'intelligence artificielle.

%

Selon la note, l'usine devrait également permettre l'exportation de véhicules vers les pays voisins, contribuant ainsi de manière significative aux revenus, aux devises et à la diversification économique de l'Angola.

Flotte existante

La flotte nationale de transports publics a été renforcée, depuis 2019 à ce jour, avec 1.907 bus, avec une capacité maximale de transport de 40 millions de passagers/mois.

Malgré cela, la flotte actuelle doit être renforcée avec un nombre minimum de 1 500 bus, en plus de l'introduction d'autres systèmes de transport, tels que le Bus Rapid Transit (BRT), le métro de surface et le fonctionnement efficace des systèmes urbains et interurbains. rail.

Ce renforcement pourrait atteindre jusqu'à deux mille 700 bus, afin que les transports publics puissent répondre aux besoins croissants de la population angolaise.