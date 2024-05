Maroc: Le Conseil des ministres arabes de l'information, du 27 au 29 mai au Bahreïn

Le Caire — La 54ème session du Conseil des ministres arabes de l'information, se tiendra du 27 au 29 mai au Bahreïn.

Cette session permettra de se pencher sur plusieurs questions, notamment le renforcement des mécanismes de coopération arabe sur le plan médiatique et le développement du système médiatique arabe dans sa globalité et sa diversité, a souligné le secrétaire général adjoint, chef du département des médias et de la communication de la Ligue arabe, Ahmed Rachid Khattabi.

Cette réunion se veut une occasion pour discuter des moyens de mise en oeuvre de la stratégie médiatique arabe de lutte contre le terrorisme adoptée au Sommet de Bahreïn, outre d'autres sujets relatifs notamment à la carte médiatique arabe pour le développement durable 2030, les médias écologiques et éducatifs et l'amélioration de la place de la femme dans les médias.

Au menu de cette rencontre figurent le développement des capacités via les applications de l'Intelligence artificielle et la proposition du secrétariat général concernant l'amélioration de la charte de déontologie des médias arabes, en respectant les règles de pluralisme, de transparence et de neutralité, ainsi que les questions réglementaires du Conseil, ses structures et l'ordre du jour de ses réunions.

En marge de cette 54ème session, les lauréats de la huitième édition du Prix d'excellence des médias arabes seront dévoilés.