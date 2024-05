Maroc: INDH - 8 couveuses pour nouveau-nés remises aux hôpitaux de Khouribga

Khouribga — Un lot de 8 couveuses pour nouveau-nés prématurés a été remis, récemment, à plusieurs centres de santé de la province de Khouribga, dans le cadre des célébrations marquant le 19ème anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), célébré, cette année, sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants".

La cérémonie de remise de ce lot de couveuses qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes de la troisième phase de l'INDH s'est déroulée à l'hôpital provincial de Khouribga en présence du gouverneur de la province de Khouribga, des chefs des services déconcentrés, des membres du CPDH de Khouribga, d'élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division Action sociale à la préfecture de la province de Khouribga, Abdessamad Dami a souligné qu'un total de 19 projets ont été approuvés par le CPDH dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de la troisième phase de l'INDH pour un montant de 6 millions de DH dans le but d'améliorer la santé maternelle et infantile.

Ces projets destinés en partie à soutenir la santé maternelle et infantile dans la province de Khouribga au titre de la période 2019-2023 concernent l'équipement d'unités dédiées à la promotion de la santé maternelle et infantile au niveau des centres de santé de la province, l'acquisition de matériel et de fournitures médicaux ainsi que la création de maisons de maternité, a-t-il fait savoir, relevant que 8 couveuses ont été remises au profit de plusieurs centrés de santé de la province avec l'acquisition d'ambulances et d'unités mobiles dans le but de favoriser une meilleure prise en charge des mères et leurs enfants.

%

Pour sa part, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale à Khouribga, Ahmed Nabti a mis en avant l'importante contribution de l'INDH en ce qui concerne le soutien à la santé maternelle et infantile, indiquant que l'INDH a mis à la disposition des centres de santé de la province plusieurs équipements ainsi que des unités mobiles destinés à renforcer le suivi des femmes enceintes et des nourrissons.

Il est à rappeler que la campagne régionale de sensibilisation sur « le changement social et comportemental pour l'amélioration de l'état de santé des enfants lors des 1000 premiers jours» a été lancée dans la province de Khouribga dans le but de sensibiliser les familles quant à l'importance d'adopter les bons réflexes quant à l'importance des 1000 premiers jours pour la santé et le bien être des générations futures.