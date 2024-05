Congo-Brazzaville: Le bilan des Diables rouges et des congolais de la diaspora en Europe (Allemagne et Angleterre)

Les championnats européens touchent à leur fin, et comme tous les ans, "on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant".

Niels Nkounkou, Eintracht Francfort, 1re division

Recruté par l'Eintracht Francfort, l'été dernier, après un passage réussi à Saint-Etienne (six buts et huit passes décisives en vingt matches de Ligue 2), le gaucher de 23 ans a bénéficié d'un temps de jeu conséquent (vingt-neuf matches de championnat, 1298 minutes de jeu) sans toutefois s'imposer totalement, puisqu'il n'a démarré que treize rencontres.

Son positionnement a été principalement au poste de piston gauche, où sa percussion lui permet de faire des différences offensives (trois buts et trois passes décisives). Moins à l'aise lorsqu'il évolue sur la gauche de la défense à plat.

C'est finalement sur la scène européenne qu'il a été le plus assidu avec huit titularisations sur les huit matches de Ligue Europa Conférence disputés par le club allemand, éliminé en tour de cadrage par l'Union-Saint-Gilloise. Espéré par les supporteurs congolais, il a confirmé que sa priorité demeurait l'équipe de France. Dont acte.

Yann Mabella, Waldhof Mannheim, 3e division

Arrivé en juillet 2023 après une saison compliquée à Virton (quatre buts en trente-deux matches), l'attaquant de 28 ans n'a pas réussi à se relancer en Liga 3. Au sein de l'effectif du promu, l'ancien Nancéien est apparu à quatre reprises lors des sept premières journées avant de disparaître complétement de l'équipe première, qui s'est maintenue de justesse. Avec la réserve, en 6e division, il a marqué dix fois en neuf matches. Pas de quoi infléchir la tendance puisqu'il va quitter le club, avec lequel il est en fin de contrat.

Aurel Loubongo Mboungou, VfB Oldenburg, 4e division Nord

Après un passage raté en Liga 3 (dix matches avec Essen), Aurel Loubongo est revenu se relancer à l'étage inférieur : l'ailier droitier de 22 ans a joué trente et un matches pour 6six buts et cinq passes décisives, participant ainsi à l'honnête saison du club, 5e au classement final. Ce bilan sera-t-il suffisant pour rebondir, alors que le natif d'Hambourg est en fin de contrat en juin ? A suivre.

Han-Noah Massengo, FC Burnley, 1re division

Très convoité, l'été dernier, après un prêt réussi à Auxerre (14 matches de Ligue 1 entre février et mai), l'ancien Monégasque et son entourage ont vraisemblablement fait le mauvais choix en retournant en Angleterre. Car, après une fin de parcours compliquée à Bristol, le milieu défensif s'est mis dans l'impasse à Burnley : dans le Lancashire, Massengo va goûter le banc et la tribune, beaucoup, et très peu le terrain, avec trois petites apparitions en Premier League (treize minutes au total). Sans lui, Burnley a été rétrogradé en Premiership.

Que va faire l'international français U21, lié jusqu'en juin 2023 ? Sollicité par le staff congolais, Massengo n'a pas fermé la porte. Sans pour autant en franchir le palier.

William Hondermark, Northampton Town, 3e division

Promu avec Northampton l'été dernier, l'athlétique milieu de terrain de 23 ans a participé au maintien en League One avec vingt-neuf matches, dont douze comme titulaire (sur quarante-six journées) et un but. Un écot que l'ancien international irlandais U21, devenu Diable rouge cette année, devra améliorer la saison prochaine.

Sauf surprise, le natif d'Orléans devrait en effet continuer l'aventure avec le club du centre de l'Angleterre (à mi-chemin entre Londres et Birmingham).

Offrande Zanzala, Newport County, 4e division

Eloigné des terrains depuis le 25 février 2023 par une grave blessure au genou, le Brazzavillois a mis onze mois à retrouver la compétition. Après quelques apparitions, l'avant-centre de 27 ans a inscrit un doublé, le 27 février, face à Harogate. S'en sont suivis un but et deux passes décisives pour l'ancien pensionnaire du centre de formation de Derby County, dont l'avenir reste incertain.

En fin de contrat à Newport County, il est de nouveau sur le marché. Difficile de l'imaginer aux étages supérieurs, à moins, peut-être, de quitter l'Angleterre.