Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Des échanges en vue entre les musées de la Russie et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Congo, Ilias Iskandarov, a été reçu par la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur les échanges en vue entre ce mémorial et les musées de Moscou et Leningrad en Russie.

Le diplomate russe est venu rencontrer la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza non pas seulement pour parler de la coopération et des échanges culturels entre les musées de Moscou et Leningrad, mais aussi pour lui transmettre les salutations du vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a visité autrefois le Congo et a été reçu à ce mémorial. « Je suis venu aussi passer les salutations de la part de notre vice-ministre des Affaires étrangères, qui garde de meilleurs souvenirs de sa visite ici, parce que c'est un centre très important pour la vie culturelle au Congo et pour la coopération de ce pays avec tout le monde dans le domaine culturel », a indiqué Ilias Iskandarov.

Pour lui, son pays est intéressé à élargir sa présence culturelle en Afrique et vice-versa, surtout en cette année de la célébration du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec le Congo. « Avec la directrice générale, nous avons discuté en détail des formes de la coopération avec la Russie, dans le domaine des échanges entre les plus grands musées chez nous et avec ce centre, surtout pendant cette année, année de la célébration du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo. Nous avons constaté que de bonnes perspectives s'ouvrent pour élargir cet échange entre les spécialistes de notre côté et pour avoir des échanges avec des expositions. La Russie est intéressée d'élargir la présence culturelle de l'Afrique chez nous. Je pense que Brazzaville, votre capitale, et votre centre peuvent jouer ici le rôle plus important grâce aux relations d'amitié qui existent entre nos deux pays et qui réunissent nos deux peuples », a ajouté le diplomate russe.

Ilias Iskandarov a apprécié à sa juste valeur le rôle spécifique et particulier que joue le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza sous la direction de Bélinda Ayessa, qui est très active dans dans le domaine qui est le sien. Il a fait savoir aussi qu' elle lui a parlé du grand nombre des programmes de coopération que son institution a avec les plus grands musées, avec lesquels les musées russes aussi coopèrent avec eux depuis des décennies. « Cela nous donne la base pour élargir cette coopération et de mieux nous connaître car cela a facilité les tâches de développement des relations économiques et commerciales. Cela aide la compréhension mutuelle, nous aide aussi à avoir confiance pour les hommes d'affaires, les hommes politiques. J'espère que cette année, nous aurons quelques activités pratiques ensemble sur ce domaine », a assuré l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo.