Congo-Kinshasa: Caritas - Les humanitaires à l'école de la négociation dans les zones difficiles

Dans le souci de faciliter l'accès humanitaire dans les zones difficiles et des interactions avec plusieurs acteurs en présence, Caritas Congo vient d'organiser récemment à Kinshasa un atelier de formation sur la négociation humanitaire, à l'attention de ceux qui oeuvrent sur le terrain.

L'atelier s'est fixé comme objectifs, entre autres, planifier et engager des stratégies de négociation humanitaire, utiliser des outils de communications et techniques d'influence éthiques, interagir efficacement avec des interlocuteurs difficiles, surmonter des dilemmes en équipe. Il était aussi question de montrer aux participants comment diriger ou conseiller des négociations bilatérales ou coordonnées et recourir à des ressources efficaces pour une médiation humanitaire.

Selon Caritas, la formation a permis aux participants d'échanger sur la définition et le processus de négociation, l'analyse des problèmes d'accès, la cartographie des acteurs et réseau d'influence. Ils ont aussi été édifiés sur les objectifs et options de négociation, la gestion des interlocuteurs difficiles et dilemnes humanitaires ainsi que des lignes rouges. Cette formation, dont la facilitation a été assurée par le binôme de formateur NRC et Ocha, a été bénéfique pour les participants. "Je suis heureux d'avoir participé à cette formation sur la négociation humanitaire. Pour moi, c'est un ouf de soulagement en tant qu'humanitaire qui intervient à l'Ouest de la RDC, particulièrement dans la province de Mai-Ndombe. Ce que j'ai retenu durant cette formation est de savoir comment préparer sa négociation, des astuces partagées pour pouvoir affronter cet interlocuteur difficile et pour pouvoir atteindre l'objectif de la négociation humanitaire. C'est de résoudre le problème qui part de l'analyse du contexte et à travers notre cartographie des acteurs, nous pouvons recourir à d'autres personnes qui peuvent influencer notre interlocuteur difficile », a indiqué Josué Shuluru de l'Action contre la faim.

Pour sa part, l'un des formateurs, Abdoulaye Kande, a salué la participation et la motivation des participants durant cette formation qui était riche en interventions et partage d'expériences sur les outils qui pourraient être utilisés dans le cadre de la négociation humanitaire. Pour lui, étant pour la plupart des acteurs de terrains, ils répondent parfaitement au profil pour ce type de session, vu qu'ils sont en interaction avec plusieurs interlocuteurs étant parfois des initiateurs des contraintes d'accès humanitaire. "Ce type de renforcement de capacités va très certainement les accompagner à mitiger cela", a fait savoir Abdoulaye Kande. Notons que cette formation a connu la participation de plusieurs organisations telles que le Fonds des Nations unies pour l'enfance, Santé du monde, Caritas Belgique, Caritas Congo ASBL, Caritas Popokabaka, etc.