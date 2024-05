Congo-Brazzaville: Redressement de la Sopéco - Sept mesures urgentes prises

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a dévoilé le 21 mai à Brazzaville les sept mesures urgentes qu'il a prises pour redresser la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) qui bat de l'aile depuis un moment.

Le ministre a dévoilé les mesures dites urgentes lors d'un échange avec le collectif des agents de la Sopéco. Une structure en récession depuis de longues années qui cumule à ce jour plus de quarante-deux mois d'arriérés de salaire dus aux agents.

Les sept mesures sont initiées pour tenter de donner à l'opérateur historique de la poste congolaise un nouveau souffle. Le premier challenge, selon Léon Juste Ibombo, porte sur le changement des statuts juridiques de la Sopéco, qui devraient dorénavant passer d'établissement public à caractère industriel et commercial à une société anonyme dotée d'un Conseil d'administration.

A propos de la dette sociale, le ministère prévoit la participation de la Sopéco au capital de la Banque postale qui devrait s'ouvrir aux nationaux déjà identifiés pour prendre 10 des 20% dédiés à la Sopéco, dans le cadre du capital de la Banque postale du Congo.

La réforme prévoit aussi la nomination du président du Conseil d'administration et du directeur général de la poste, l'une des exigences majeures des travailleurs de la Sopéco ainsi que la régularisation des salaires des agents, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour mieux suivre le processus, il est prévu aussi la mise en place d'un comité de gestion et de suivi de ce rapport social de la Sopéco. « Il s'agira pour nous d'atteindre les objectifs de modernisation du management, des missions et des différentes prestations financières à proposer aux clients ainsi que son arrimage aux standards d'un monde qui se numérise de plus en plus, où les techniques de l'informayion et de la communication constituent désormais le principal levier de croissance et de conquête commerciale », a conclu Léon Juste Ibombo.