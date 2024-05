Congo-Brazzaville: Partenariat sportif - Brazzaville et Pointe-Noire impulsent une nouvelle dynamique pour le golf

Après une interruption de huit ans, le Golf club de Brazzaville et celui de Pointe-Noire ont relancé le tournoi inter-villes " Trophée Daniel-Neuville", disputé le 19 mai dans la capitale. En perspective, les deux clubs ont plusieurs projets à réaliser dans le but de redorer le blason du golf au Congo.

La mise en place de la Fédération congolaise de golf ; la création de l'Open du Congo et d'une académie de golf figurent parmi les multiples projets que le Golf club de Brazzaville et celui de Pointe-Noire prévoient concrétiser dans un proche avenir. « Il y a beaucoup de jeunes talentueux au Congo. Il faut commencer à les former dès le plus jeune âge, afin de pouvoir ensuite les insérer sur le circuit international », a fait savoir Grégoire Piller, président du Golf club de Brazzaville.

Pour sa part, le président du Golf club de Pointe-Noire, Ferry Bochard Kokolo, a abondé dans le même sens en soulignant qu'à long terme, l'objectif pour les deux clubs est de représenter le Congo aux Jeux Olympiques. Pour l'heure, il est, entre autres, question de mettre en place la Fédération ; intégrer le Comité national olympique et vulgariser le golf dans le pays afin d'inciter la population à s'y intéresser.

« Beaucoup pensent que le golf est un sport élitiste. Au fond, ce n'est pas le cas. Ce n'est en tout cas plus une pratique inaccessible d'un point de vue économique. Des initiations gratuites sont régulièrement proposées et le practice, pour s'essayer à la frappe de balle, est plutôt abordable. Le golf est un sport pour tous », a déclaré le président du Golf club de la ville océane. Il s'est dit satisfait que son club a remporté le tournoi inter-villes " Trophée Daniel-Neuville", disputé le 19 mai avec 270 points contre 247 pour Brazzaville, points cumulés et comptabilisés en stableford. Ce trophée que le Golf club de Pointe-Pointe vient de remporter a été organisé avec l'implication du groupe Radisson Blu et de Bralico, dans le cadre de leur responsabilité sociétale.

Il convient de souligner que le Golf club de Brazzaville a été créé le 15 décembre 1959 et célébrera son 65e anniversaire le 15 décembre prochain. « Un tournoi inter-villes entre Pointe-Noire, Brazzaville et Kinshasa est prévu à cette occasion », a annoncé Grégoire Piller. Le " Trophée Daniel-Neuville" sera disputé le week-end de la pentecôte de chaque année à Brazzaville et à Pointe-Noire de façon alternative.

Evocation

Le tournoi inter-villes de golf, relancé par le Golf club de Brazzaville et celui de Pointe-Noire, porte le nom de Daniel Neuville. « Daniel Neuville était un joueur et membre du comité du golf de Brazzaville. Il a planté la majorité des arbres sur le parcours du golf de Brazzaville. A un certain moment, Daniel Neuville a décidé d'avoir des greens en herbe sur le golf de Brazzaville. Nous avons la chance d' en avoir, ce sont les uniques au Congo. Beaucoup de pays du continent n'en disposent pas », a indiqué Louis Rodriguez, qui a succédé à Daniel Neuville dans le comité du Golf club de Brazzaville et joueur depuis plus de vingt ans.

Selon Louis Rodriguez, Daniel Neuville a consacré une bonne partie de sa vie au golf de Brazzaville. « Depuis 2016, nous avons lancé cette compétition inter-villes à son honneur pour l'oeuvre qu'il a accomplie en faveur du golf de Brazzaville qui, grâce à lui, peut aujourd'hui accueillir des compétitions de grande envergure », a-t-il déclaré.