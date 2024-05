Maroc: L'apport de l'IA est important pour l'amélioration de l'apprentissage et la transformation de l'école (M.El Malki)

Rabat — Les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle (IA) peuvent avoir un apport important sur l'amélioration de l'apprentissage et la transformation de l'école et l'ensemble du système éducatif, a affirmé, mercredi à Rabat, le président du Conseil supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), Habib El Malki.

S'exprimant à l'ouverture d'un séminaire international organisé par le CSEFRS, en partenariat avec le Réseau européen des conseils de l'éducation (EUNEC), sous le thème "L'intelligence artificielle, un outil de renforcement de l'enseignement et des apprentissages: Quand et comment en faire bon usage?", M. El Malki a indiqué que cette technologie peut contribuer de façon efficace au renforcement des apprentissages, à travers notamment les nouvelles technologies d'adaptation de l'enseignement aux besoins, en général, et à la situation particulière de l'apprenant, et ce au moyen des systèmes d'analyse des données, des comportements et des performances de chaque élève.

Sur le plan administratif, M. El Malki a relevé que l'IA peut offrir une assistance pour accomplir les actions de nature pédagogique ou administrative à caractère répétitif, ainsi que pour assurer un suivi et une assistance continue au processus d'apprentissage des élèves, réitérant l'engagement du CSEFRS à accompagner, soutenir et encourager toutes les initiatives qui contribuent à la réalisation de ces objectifs, dans le cadre de la vision stratégique de la réforme du système éducatif à l'horizon 2030.

Pour sa part, la présidente de l'EUNEC, Mirjam van Leeuwen, s'est félicité du thème retenu pour ce séminaire, notant que cette rencontre se penche sur "l'impact de l'IA sur le domaine de l'éducation et les politiques éducatives, compte tenu de l'importance de ce secteur en tant que pilier de la société". Elle a salué, dans une déclaration à la presse, "la tenue de ce séminaire annuel pour la première fois sur le continent africain".

De son côté, Malik Ghallab, chercheur en intelligence artificielle et membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, a indiqué dans une déclaration similaire, que ce séminaire est une occasion pour présenter les méthodes que l'IA utilise pour modéliser l'intelligence et mécaniser des tâches cognitives, à savoir la logique et le raisonnement, les réseaux neuronaux, les statistiques, l'induction et les probabilités.

"Nous pouvons faire de l'IA un moyen pour renforcer l'enseignant ou l'éducateur et non pas le remplacer, eu égard à son rôle primordial dans la maîtrise des valeurs et la gestion des objectifs du processus de l'apprentissage", a-t-il ajouté, expliquant que l'IA permet de suivre individuellement chaque élève, de planifier son activité, de suivre son évolution et de stimuler sa curiosité et sa connaissance.

Les intervenants à ce séminaire n'ont pas manqué de rappeler toutefois les risques que présente cette technologie, notamment les possibilités de perte de contrôle des systèmes développés par l'IA, les erreurs potentielles dans l'installation des logiciels et la conception des algorithmes, ainsi que les difficultés associées à la protection des données et la garantie de leur confidentialité, appelant dans ce contexte à l'adoption d'un système éthique intégré et de dispositifs de suivi appropriés pour encadrer toutes les activités de développement dans ce domaine.

Les travaux de ce séminaire international de deux jours se dérouleront en deux séances plénières sur "l'intelligence artificielle dans l'élaboration des politiques publiques de l'enseignement scolaire et supérieur" et "l'intelligence artificielle dans l'enseignement obligatoire : enseignants et apprenants".

Cette rencontre réunit les présidents des Conseils de l'Éducation, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des praticiens et des chercheurs pour discuter et échanger autour de l'impact de l'intelligence artificielle dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en mettant l'accent sur les opportunités et les défis liés à son intégration sur le plan éthique et social.

Le séminaire a pour ambition d'identifier les bonnes pratiques dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au service du processus d'apprentissage et d'enseignement, afin d'échanger autour de l'impact de l'IA dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en mettant l'accent sur les opportunités et les défis liés à son intégration sur le plan éthique et social.