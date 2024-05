Maroc: Forum mondial de l'eau - Les réalisations du pays en matière de gestion des ressources hydriques mises en avant à Bali

Bali (Indonésie) — Les réalisations du Maroc en matière de gestion intégrée des ressources hydriques ont été mises en avant, mercredi à Bali, par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

S'exprimant à l'ouverture du Segment politique de haut niveau dédié aux bassins, organisé dans le cadre du 10ème Forum mondial de l'eau qui se tient actuellement à Bali, M. Baraka a évoqué le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation (2020-2027) qui a alloué 14 milliards de dollars à la sécurité hydrique et alimentaire.

Il a cité le projet de construction de stations de dessalement de l'eau de mer, qui devront à terme "permettre de multiplier par 7 le niveau des réserves d'eau" dont dispose actuellement le Maroc.

Le Royaume a achevé cette année l'adoption des Plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE) pour ses 10 Agences de bassins hydrauliques, a fait valoir M. Baraka.

Il a aussi mentionné la mise en place des contrats de nappe, qui visent à préserver les eaux souterraines et assurer un meilleur partage de cette ressource entre les différents usagers.

Prenant la parole au nom du Réseau international des organismes de bassin (RIOB), qu'il préside, M. Baraka a mis l'accent sur le rôle crucial de la gestion des bassins.

"Au Maroc comme à l'international, le bassin constitue un outil clé pour assurer la sécurité hydrique et alimentaire des populations et favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable", a-t-il dit.

Rappelant les recommandations de l'Appel de Fès émanant de la 3ème Conférence Internationale de l'Eau et du Climat coorganisée en juillet 2023 par le Maroc, le Conseil mondial de l'eau et le RIOB, M. Baraka a souligné le besoin de renforcer le partage des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources en eau, particulièrement au niveau des bassins.

Il a également mis l'accent sur l'amélioration de la gestion intersectorielle, en particulier entre les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation.

Les panels organisés dans le cadre du Segment politique de haut niveau dédié aux bassins, qui est à sa deuxième édition, ont abouti à des recommandations relatives à différentes thématiques en lien avec la question de la gestion des bassins, notamment la gouvernance, la planification, le financement, la coopération transfrontalière, les systèmes d'informations et la sécurité écologique au niveau des bassins.

Ces recommandations seront prises en compte dans le plan d'action du RIOB au titre de la période 2024-27, qui ambitionne de placer la question des bassins au coeur de la gestion intégrée des ressources en eau.

Le Segment politique de haut niveau dédié aux bassins a permis également de lancer l'initiative "Twin Basin", un programme international d'échange d'expériences et de renforcement des capacités entre pairs travaillant sur la gestion des ressources en eau au niveau des bassins.

Cet événement s'est clôturé avec la signature de deux mémorandums d'entente, le premier entre le Réseau des organisations de bassins fluviaux asiatiques (NARBO) et le RIOB, et le second entre le ministère des Ressources hydraulique chinois et le RIOB.

Ont pris part à cet événement notamment le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, le ministre des Travaux publics et du Logement d'Indonésie, Basuki Hadimuljono, le ministre des Ressources hydrauliques de Chine, LI Guoying, et le ministre égyptien de l'Eau et de l'Assainissement, Hani Sweilam.