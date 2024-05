Maroc: Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à l'importance des mille premiers jours de la vie de l'enfant

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale lance mercredi une campagne nationale de sensibilisation à l'importance des mille premiers jours de la vie de l'enfant sous le slogan "Les mille premiers jours, le fondement de l'avenir de nos enfants".

Initiée jusqu'au 22 juin en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), cette campagne vise à sensibiliser à l'importance de cette étape de la vie d'un enfant pour son développement physique, cognitif, social et émotionnel, qui s'étend du début de la grossesse jusqu'à l'âge de deux ans, souligne le ministère dans un communiqué.

Cette campagne ambitionne également de promouvoir les meilleures pratiques en matière de nutrition, telles qu'une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse, l'allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l'enfant, l'introduction progressive d'une diversification alimentaire à partir du sixième mois avec le maintien de l'allaitement maternel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans, poursuit la même source, notant que l'objectif est d'améliorer les connaissances des femmes enceintes, allaitantes et leur entourage familial, sur les bienfaits de l'adoption de ces pratiques afin de garantir une bonne santé et une nutrition optimale de la mère et l'enfant.

Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la lignée des recommandations internationales, ajoute la même source, précisant que le ministère est conscient de l'importance de cette tranche d'âge comme étant une étape décisive et influente sur les étapes successives de la vie d'un enfant.

%

De ce fait, l'investissement précoce dans une alimentation saine et des soins de santé de qualité, ainsi qu'une éducation et une stimulation psychosociale précoce et appropriée pendant les mille premiers jours de la vie d'un enfant, auront un impact positif significatif sur l'avenir, la santé, le développement physique et intellectuel, la socialisation et le développement de l'enfant. Le cas échéant, l'enfant peut subir un retard dans le développement physique, cognitif, mental et émotionnel.

Conscients de cette situation, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, l'INDH et leurs partenaires continuent à ouvrer pour renforcer et consolider les acquis à travers plusieurs projets et programmes qui visent à développer le capital humain des générations montantes. À cette fin, le ministère, en coopération avec ses partenaires, a préparé un ensemble de supports audiovisuels et imprimés et d'articles liés au sujet, mis à la disposition du public et des différents acteurs via le portail Sehati et sur les réseaux sociaux relatifs au portail, conclut le communiqué.