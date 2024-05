Afrique Australe: Tentative de coup d'Etat étouffée dans l'oeuf - La SADC jette des fleurs aux FARDC !

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) condamne fermement la tentative de coup d'Etat survenue, aux petites heures du dimanche 19 mai dernier, à Kinshasa. Elle félicite vivement les Forces armées de la République démocratique du Congo pour le travail accompli pour étouffer cette initiative insurrectionnelle. La SADC invite, par ailleurs, la communauté internationale à apporter son soutien à la population congolaise et exhorte les Etats membres à adhérer au protocole qui la régit, sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité, et qui vise à promouvoir la paix et la sécurité dans la Région, à protéger les populations de la Région de toute instabilité découlant des atteintes à l'ordre public, à formuler une politique étrangère commune en faveur de la Région et à coopérer dans les domaines de sécurité et de défense.

Rappelons que la SADC est une organisation de 16 États membres (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, RDC, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe) créé en 1980 sous le nom de Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC) et transformée en août 1992 en Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durable et équitable par le biais de systèmes efficients et productifs, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance et de la paix et de la sécurité durables, afin que la Région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène des relations internationales et au sein de l'économie mondiale.