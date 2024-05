Congo-Kinshasa: Prochain rendez-vous des Léopards - Sébastien Desabre sélectionne trois nouveaux éléments sur sa liste

Le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié lundi 20 mai, comme initialement prévu, la liste de 25 joueurs sélectionnés pour livrer les matches contre le Sénégal et le Togo, le 6 et le 9 juin prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Dans cette liste, on retrouve trois nouveaux éléments : Alex Tuanzebe, Samuel Essende, et Noah Sadiki qui vont porter pour la toute première fois, le prestigieux maillot de l'équipe nationale de la RDC.

Alex Tuanzebe, c'est un défenseur de 26 ans, natif de Bunia, à l'Est du pays, qui évoluent au sein de la formation de Ipswich Town en Angleterre. Tandis que Samuel Essende, 26 ans également, est né en France, et joue comme attaquant de pointe au sein de Vizela au Portugal. Et enfin, Noah Sadiki (19 ans), c'est un milieu de terrain du club belge d'Union Saint-Gilloise.

Toujours dans cette liste de 25 sélectionnés, il faut dire que six joueurs qui étaient présents à la dernière CAN ne font pas partie. Notamment, le gardien de but, Lionel Mpasi qui a été opéré depuis février dernier, et ne pourra reprendre les entraînements probablement qu'au mois de juillet ; l'attaquant Cédric Bakambu qui s'est blessé dernièrement avec son club Betis Séville ; Silas Katompa qui lui-même a déclaré forfait pour des raisons personnelles ; Siadi Baggio du TP Mazembe pour son manque de temps de jeu ; et enfin, Brian Bayeye (Ascoli/D2 Italie) et M'fumu Omenike pour des raisons que le coach lui-même connait.

Edo Kayembe retrouve sa place

Edo Kayembe, faut-il rappeler, est un cadre de l'équipe nationale de la RDC qui retrouve simplement sa place. Il était bien sélectionné pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, et était même avec l'équipe en stage à Abu-Dhabi, aux Emirats-Arabes Unis, où il va se blesser sérieusement quelques joueurs avant la compétition, pour ainsi quitter la tanière. Il était rapidement remplacé par M'fumu Omenike. De son côté, Timothy Bruce Fayulu (24 ans) du FC Sion en division 2 Suisse a également signé son retour dans la sélection. En 2021, il avait décliné l'offre de la RDC (son pays d'origine) pour la Suisse. Finalement, il va tourner le dos à la sélection Suisse pour accepter enfin d'arborer les couleurs de la RDC.

Ci-après, la liste complète de 25 sélectionnés

-Dimitry Bertaud (Montpellier/D1 France),

-Timothy Fayulu (FC Sion/D2 Suisse),

-Esdrasse Kabamba (Bravos de Maquis)

Défenseurs:

-Gédéon Kalulu (Lorient/D1 France),

-Alex Tuanzebe (Ipswich Town/Angleterre),

-Arthur Masuaku (Besiktas/D1Turquie),

-Joris Kayembe (Genk/D1 Belqique),

-Rocky Bushiri (Hibernians/D1 Ecosse),

-Dylan Batubinsika (St Etienne/D2 France),

-Chancel Mbemba (Marseille/D1 France),

-Henock Inonga Baka (Simba SC/D1 Tanzanie).

Médiateurs :

-Noah Sadiki (Union Saint -Gilloise/Belgique),

-Edo Kayembe (Watford/D2, Angleterre),

-Charles Pickel (Cremonese/D2 Italie),

-Samuel Moutoussamy (Nantes/D1 France),

-Aaron Tshibola (Al Hatta/D1 Emirats Arabes Unis),

-Gaël Kakuta (Amiens/D2 France),

-Grady Diangana (West Bromwich/D2 Angleterre);

-Chadrack Akolo (Saint Gall/)

-Meschak Elia (Young Boys/D1 Suisse),

-Théo Bongonda (Spartak Moscou/D1.

Attaquants :

-Samuel Essende (Vizela/Portuga

-Yoane Wissa (Brentford/D1, Angleterre),

-Simon Banza (Braga/D1 Portugal),

-Fiston Mayele (Pyramids/Egypte).

EG