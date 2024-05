Sénégal: Campagne agricole 2024 - Le prix des semences d'arachide fixé entre 225 et 325 FCFA le Kg

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage Mabouba Diagne, a publié hier, mardi 21 mai 2024, les nouveaux tarifs des intrants pour cette campagne agricole. «Dans le cadre de l'exécution du Programme Agricole 2024/2025, l'Etat maintient sa volonté de faciliter l'accès des intrants aux producteurs, en mettant, entre autres, à leur disposition, des semences et plants à des prix subventionnés», lit-on sur une circulaire du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage dont nous avons reçu une copie.

Pour l'arachide, le prix de cession aux producteurs de semences écrémées est fixé à 225 FCFA le kilogramme (kg) et les semences-bases à 325 FCFA le Kg. Le ministre a rappelé que les opérations de cession s'effectueront sous la supervision des Commissions locales de supervision, de contrôle et de distribution des intrants qui sont créées par les autorités administratives.

Par ailleurs, il précise, dans la note, que les Forces de défense et de sécurité assisteront à toutes les opérations de mises en place et de cession de semences et de plants.