Sénégal: 10e forum mondial de l'eau à Bali, en Indonésie - Dr Cheikh Tidiane Dièye rappelle l'urgence du «Blue Deal» de Dakar pour une sécurité de l'eau

Le Sénégal a marqué sa présence au 10ème Forum mondial de l'Eau, qui se tient à Bali, en Indonésie, du 18 au 25 mai 2024, dont le thème est : «L'eau pour une prospérité partagée». Ce sommet mondial de l'eau rassemble plus de 14.000 participants parmi lesquels des experts, des autorités, des activistes, des représentants de gouvernements, du secteur privé, des ONG et de la société civile, y compris les jeunes et les femmes. Cet événement majeur vise à aborder les défis mondiaux liés à l'eau et à trouver des solutions durables pour l'avenir.

Indonésie - Dans son discours au 10ème Forum mondial de l'Eau, qui se tient à Bali, en Indonésie, du 18 au 25 mai 2024, Dr Cheikh Tidiane Dieye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, conduisant la délégation du Sénégal, a rappelé que l'eau est bien plus qu'une simple ressource naturelle. «L'eau est un élément fondamental de notre existence, un pilier de notre santé, de notre sécurité alimentaire et de notre développement socioéconomique», a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que l'eau doit rester un catalyseur de coopération et un vecteur pour unir les communautés à travers le monde.

LE «BLUE DEAL» DE DAKAR : UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L'AVENIR

Rappelant les engagements pris lors du 9ème Forum Mondial de l'Eau à Dakar, en 2022, Dr Cheikh Tidiane Dièye a mis en avant la déclaration adopté dans la capitale sénégalaise : le «"Blue Deal" pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement». Cette déclaration vise à garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous, la disponibilité et la résilience des ressources en eau, des financements adéquats, une gouvernance inclusive de l'eau, une coopération renforcée dans l'esprit de l'hydro-diplomatie.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal a souligné l'urgence d'agir pour mobiliser la communauté internationale autour de ces objectifs. Il a salué l'engagement des organisateurs du Forum Mondial de Bali à faire de l'eau une priorité mondiale, soulignant que des efforts concertés sont nécessaires pour accélérer les progrès globaux. «Ensemble, nous devons nous engager à promouvoir la coopération afin d'assurer une gestion intégrée et concertée de la ressource», a-t-il souligné.

Pour transformer les défis liés à l'eau en opportunités de paix, de sécurité et de prospérité partagée, le représentant du Sénégal a insisté sur la nécessité d'un leadership fort et d'une volonté politique robuste. Il a assuré que le Sénégal est prêt à jouer un rôle actif dans cette démarche. «Cela nécessite un leadership fort, une volonté politique et une collaboration internationale pour transformer les défis communs en opportunités de paix, de sécurité et de prospérité partagée pour les générations actuelles et futures ; je peux d'ores et déjà vous affirmer ici que vous pouvez compter sur le Sénégal», a-t-il affirmé avec conviction.

A l'entame de son propos, Dr Cheikh Tidiane Dieye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, conduisant la délégation du Sénégal, a transmis le message d'amitié de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal à son homologue, tout en remerciant chaleureusement le Gouvernement et le peuple indonésien pour leur accueil et leur hospitalité.