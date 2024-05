Ethiopie: Une société pharmaceutique géante pakistanaise souhaite investir dans le parc industriel éthiopien

Addis Abeba — La société pharmaceutique géante pakistanaise Macter International Limited, manifeste son intérêt à s'engager dans le secteur pharmaceutique dans le parc industriel de Kilinto en Éthiopie.

Aklilu Tadesse, PDG de la société de développement des parcs industiels, a discuté avec le président de Macter International Limited, Shahnawaz Sajid.

A l'occasion, le PDG a informé le président de la grande attention accordée par le gouvernement au secteur pharmaceutique et a expliqué les incitations fiscales et non fiscales.

Il a élaboré les idées liées aux infrastructures fournies par l'entreprise au secteur ainsi qu'aux services d'investissement.

Outre la discussion, le président de l'entreprise, Shahnawaz Sajid, a visité les infrastructures et les activités de production actuelles du parc industriel de Kilinto.

Macter International Limited est une société pharmaceutique géante basée au Pakistan avec plus de 40 ans d'expérience de collaboration avec des partenaires internationaux et possède un marché pour ses produits en Asie, en Afrique, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du monde.

Le gouvernement éthiopien a créé 13 parcs industriels spécialisés dans divers secteurs manufacturiers, notamment le textile, l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques.

Le parc industriel de Kilinto, construit sur 279 hectares, est spécialisé dans les produits pharmaceutiques.