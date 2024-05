Ile Maurice: Enzo Momplé, 9 ans - Une étoile montante de l'athlétisme

À neuf ans, Enzo Momplé est déjà une étoile montante de l'athlétisme dans sa catégorie. Ce jeune prodige, en Grade 4 à l'Arden Junior School, a commencé à courir à l'âge de six ans avec son papa, Thierry, dans les champs de cannes. Depuis, il ne cesse d'impressionner par ses performances exceptionnelles. Enzo Momplé, bien qu'ayant une grande passion pour le football, a découvert l'athlétisme afin de partager la passion de son papa.

Enzo Momplé a participé à sa première course, le Dodo Trail de cinq kilomètres, où il a pris la cinquième place dans sa catégorie, une réalisation remarquable pour un débutant. Encouragé et soutenu par son papa, Thierry, et Lucille, sa maman, ainsi que par sa petite soeur, Liza, il a rapidement gagné en confiance. Sa persévérance et son talent l'ont conduit à participer au Cross de Quatre-Bornes, à l'invitation d'un ami de son père, et Enzo Momplé a remporté cette course.

L'année 2022 a été marquée par une autre performance impressionnante lorsqu'il a terminé deuxième dans sa catégorie lors du trail IBL on the Move, parcourant six kilomètres. Ces succès l'ont emmené à rejoindre le club d'athlétisme du Pavillon à Quatre-Bornes, où il continue de s'entraîner et de progresser. En 2024, il a brillé au Vital Cross, terminant second de la ligue et remportant la finale, ce qui lui a valu le titre de champion de la région de Quatre-Bornes dans sa catégorie. À ce jour, il a remporté huit médailles et a battu le record national du 500 mètres dans sa catégorie, améliorant même son propre record, le jour de la finale, avec un temps d'une minute et 41 secondes.

%

Malgré ces succès en athlétisme, Enzo Momplé reste profondément passionné par le football. Ses samedis sont remplis comme un oeuf et consacrés aux entraînements d'athlétisme, aux matchs de football et au scoutisme qu'il adore. En semaine, l'école et les devoirs restent prioritaires, avec des séances d'entraînement deux fois par semaine pendant la saison des championnats. Sa grand-mère l'aide à terminer ses devoirs après l'école, garantissant ainsi que ses performances scolaires restent excellentes.

Il arrive parfois qu'Enzo Momplé soit fatigué et préfère une session de football à un entraînement de course. Ses parents, toujours attentifs et encourageants, lui rappellent l'importance de respecter ses engagements et de persévérer. Pour combiner plaisir et entraînement, son père termine souvent les sessions de course par quelques minutes de football. Lucille, sa maman, joue un rôle crucial en offrant un soutien moral constant, étant sa plus grande supportrice sur les gradins aux côtés de Liza, qui filme toutes ses courses.

Enzo Momplé est non seulement un athlète prometteur mais aussi un élève exemplaire, rendant ses parents doublement fiers. Ce n'est que le début d'une belle aventure sportive pour lui, et avec le soutien indéfectible de sa famille, il est certain que de nombreux autres succès l'attendent. Lucille et Thierry Momplé s'assurent que l'éducation d'Enzo soit toujours une priorité, garantissant ainsi qu'il ait un équilibre entre le sport et les études.