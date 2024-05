Ile Maurice: Consécration de Noemi Alphonse, championne du monde

Une fierté pour le pays. Noemi Alphonse a remporté ce mercredi 22 mai la médaille d'or en s'imposant dans la finale de l'épreuve du 100m de la catégorie T34 des Championnats du monde Para Athletics.

Elle a terminé sa course en 16.23 devant la Chinoise Zhaoqian Zhou (16.34) et la Suissesse Licia Mussinelli (16.92). La 4e place est revenue à l'autre Mauricienne engagée, Brandy Perrine, qui a raté de justesse la médaille de bronze en terminant sa course à seulement 5 centièmes de la troisième (16.97).

Noemi Alphonse a déclaré : «Après avoir été vice-championne du monde l'an dernier, j'avais une revanche à prendre. Le moment était parfait pour le faire, les Jeux Paralympiques étant à nos portes. Cette consécration est le fruit de neuf années d'entraînement. Je remercie mes parents, mes camarades d'entraînement, le ministère des Sports, toute l'équipe qui m'a soutenue, mon coach Jean-Marie Bhugeerathee qui a toujours cru en moi et qui me pousse à toujours me surpasser. Merci à tout le monde. Merci à l'île Maurice.»

Cependant, ce n'est pas fini pour le duo Alphonse-Perrine. Un autre exploit est effectivement possible dès aujourd'hui, puisqu'elles seront toutes deux engagées dans l'épreuve du 400m T34. Noemi Alphonse sera au départ de la 2e demi-finale et Brandy Perrine au départ de la 1ᣴe. Stimulées par leurs performances d'hier, elles chercheront à se qualifier pour la finale et, par la suite, à monter sur le podium. En tout cas, toute l'île Maurice sera derrière elles.