Niger: Hadj 2024 - Départ du 1er vol Charter des pèlerins nigériens

Le 1er Vol charter des pèlerins nigériens a quitté, ce mercredi 22 Mai 2024, l’aéroport international Diori Hamani de Niamey avec à son bord 345 pèlerins à destination de Médine en Arabie saoudite. Rapporte l’Anp.

La source précise que le Premier Ministre du gouvernement de la transition du Niger. M. Lamine Zeine Ali Mahaman a assisté au départ de ce 1er viol en compagnie de plusieurs personnalités civiles.

S’exprimant à cette occasion, Lamine Zeine Ali Mahaman annonce que c’est un sentiment de soulagement qui l’anime quand on sait que le départ au Hadj comporte une complexité de dispositions quelque fois difficiles à prendre.

« Aujourd’hui il faut rendre grâce à Allah. On assiste à un départ dans les conditions que l’on observe, une organisation que nous avons soutenue pleinement, une organisation que nous voudrions qu’elle aille jusqu’au bout pour être la plus parfaite possible » a-t-il dit.

M. Lamine Zeine Ali Mahaman a par ailleurs fait savoir qu’il a, au nom du chef de l’Etat, le général Abdourahmane Tiani, souhaité aux pèlerins qu’il a visités à bord de l’avion, « un bon Hadj, qu’ils aillent en paix et qu’ils nous reviennent en paix et qu’Allah accorde la bénédiction à tous ceux qui se sont déplacés et accorde également une réussite parfaite et qu’il agrée ce hadj ».

« Je leur ai également demandé de prier pour le pays, pour la paix pour la stabilité dans le pays, de prier pour une bonne campagne agricole, et que la richesse descende dans ce pays », a-t-il conclu.

Quant au Commissaire à l’Organisation du Hadj et la Oumra (COHO), Cheick Ali Ben Salah, il a exprimé toute sa joie et a demandé aux pèlerins d’être les représentants de la Ouma islamique du Niger et de porter le pays dans leurs cœurs. Pour remercier Allah d’avoir permis ce 1er vol, le premier ministre nigérien s’est prosterné sur le tarmac de l’aéroport.

Cette année quelque 10.381 pèlerins nigériens inscrits vont accomplir les rites du 5ème pilier de l’islam, note-t-on.

Rappelons que le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a confirmé, par un communiqué publié le jeudi 9 mai 2024, que la carte intelligente « Nusuk » pour les pèlerins réguliers de l'année 1445-2024 est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent entrer dans les lieux saints, qu'ils soient pèlerins, organisateurs s'occupant des affaires des pèlerins ou travailleurs.

Selon cette source, le ministère saoudien avertit « qu'il n'y aurait aucune exception à cette mesure, et ceux qui la contreviennent s'exposent à des sanctions conformément aux règles et aux directives du Hadj »