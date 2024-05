Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Mai 2024

Rdc : Assemblée nationale - Vital Kamerhe élu président avec 371 voix sur 407 votants

Vital Kamerhe, ancien vice-Premier ministre de l’Économie nationale, a été élu président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC) avec 371 voix sur 407 votants lors d’une plénière convoquée, mercredi, en vue de procéder à l’élection et l’installation du bureau définitif de cette Chambre basse du Parlement. L’ancien vice-Premier ministre à l’Économie, qui a occupé ce poste il y a 15 ans, a, parmi ses collaborateurs, Jean-Claude Tshilumbayi (Udps) élu 1er vice-président (379 voix) et Christophe Mboso, président sortant du bureau provisoire, élu 2ème vice-président (379 voix). Jacques Djoli, ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) en 2011, a été élu rapporteur (385 voix) tandis que le poste de rapporteur adjoint réservé à l’opposition a été gagné par la députée Dominique Munongo du parti politique « Ensemble pour la République » de l’opposant Moïse Katumbi (203 voix) contre Constant Mutamba (187 voix) et 14 bulletins nuls. (Source : Acp)

Kenya : Visite d’Etat - Ruto reçu à la Maison Blanche aux Usa

Le président Joe Biden accueille le président kenyan William Ruto à la Maison Blanche pour une visite d'État de trois jours, alors que le Kenya s'apprête à déployer des forces en Haïti. (Source :euronews)

Guinée : Procès du massacre de 2009 - Début des réquisitions

Le ministère public guinéen a commencé mercredi ses réquisitions très attendues contre l’ex- dictateur Moussa Dadis Camara et dix anciens autres responsables au procès du massacre du 28 septembre 2009, « journée fatidique » qui a soulevé un émoi international selon lui.Le procureur et les autres représentants du ministère public pourraient argumenter plusieurs jours devant le tribunal avant de déclarer quelles peines ils requièrent contre les accusés. Le substitut du procureur Abdoulaye Babadi Camara a entamé ce moment crucial d’un procès ouvert en septembre 2022 en en redisant le caractère « historique ». Au moins 156 personnes ont été tuées par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, des centaines blessées et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d’une commission d’enquête internationale mandatée par l’Onu. (Source : Afp)

Togo : Gouvernement - La Première ministre Victoire Tomegah-Dogbé démissionne

Mme Victoire Sidemeho Tomegah-Dogbé, Première ministre du Togo, a présenté ce mardi 31 mai 2024, la démission de son gouvernement au Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Cette démission intervient à la suite des élections législatives qui se sont tenues le 29 avril 2024, dont les résultats définitifs ont été proclamés le 13 mai dernier. Notons que, Victoire Tomégah- Dogbé est titulaire d’une maîtrise en Sciences Economiques et Gestion à l’Université du Bénin-Lomé, d’un Master en Gouvernance et développement à l’Université Internationale Jones de New York (Usa). Elle occupait le poste de Premier ministre, chef de gouvernement depuis septembre 2020.(Source : alome.com)

Bénin : Consommation - Le gouvernement interdit les boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique

La production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées en sachet plastique sont désormais interdites sur tout le territoire national. Cette mesure, annoncée dans un arrêté ministériel consulté ce mercredi 22 mai 2024 par aCotonou, marque une étape importante dans la régulation de la consommation d'alcool au Bénin. Le ministère de l'Industrie et du Commerce précise que l'interdiction s'applique à toutes les boissons alcoolisées. Selon le texte, sont considérées comme boissons alcoolisées celles "obtenues par distillation ou par fermentation tels que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale ou industrielle qui contient de l'éthanol. « L'arrêté ministériel est clair : "Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni conformément aux textes en vigueur. » ( Source : alome.com)

Gabon : Coopération - Raymond Ndong Sima en Serbie

Une délégation ministérielle gabonaise, conduite par son Premier ministre, Raymond Ndong Sima, séjourne, depuis le lundi 20 mai écoulé à Belgrade, la capitale de la République de Serbie, rapporte un communiqué de la Primature parvenu à l’Agp. A son arrivée, le Chef du gouvernement de la Transition a eu un tête-à-tête avec son homologue serbe, Milos Vucevic. Les deux personnalités ont, notamment, évoqué des sujets d’intérêt commun entre les deux pays. L’agriculture, les infrastructures routières et les Ntic, objets de cette visite de travail, ont occupé une place de choix dans les échanges que les deux personnalités ont eu avec les journalistes Serbes. «Le Gabon entend s’inscrire dans le respect mutuel qui caractérise les relations normales entre pays. Nous voulons nous inscrire dans une démarche de respect de nos relations anciennes», a indiqué le Chef du gouvernement gabonais. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a émis aussi le souhait de recevoir l’expertise Serbe en matière de routes. (Source : Agp))

Tchad : Après la confirmation de la victoire Itno à la présidentielle- Le Premier ministre Succès Masra remet la démission de son gouvernement

Succès Masra, candidat malheureux à l’élection présidentielle au Tchad, a remis ce mercredi 22 mai sa lettre de démission au Président Mahamat, qui a remporté le scrutin avec 61% des voix au premier tour après une transition de trois ans. Masra occupait jusqu'à présent le poste de Premier ministre.Le site aniamey.com qui a pu consulter la lettre de démission de Masra, rapporte un extrait de ladite note : « Suite à la fin de l’élection présidentielle du 6 mai 2024, dont les résultats sont désormais connus de tous, le gouvernement de transition que je dirige est devenu sans objet. En tant que chef de transition (...) je vous présente ma démission ainsi que celle de mon gouvernement, conformément à la Constitution, », indique Masra. (Source : aniamey.com)

Niger : Hadj 2024 - Départ du 1er vol Charter des pèlerins nigériens

Le 1er Vol charter des pèlerins nigériens a quitté, ce mercredi 22 Mai 2024, l’aéroport international Diori Hamani de Niamey avec à son bord 345 pèlerins à destination de Médine en Arabie saoudite. La source précise que le Premier Ministre du gouvernement de la transition du Niger. M. Lamine Zeine Ali Mahaman a assisté au départ de ce 1er viol en compagnie de plusieurs personnalités civiles. S’exprimant à cette occasion, Lamine Zeine Ali Mahaman annonce que c’est un sentiment de soulagement qui l’anime quand on sait que le départ au Hadj comporte une complexité de dispositions quelque fois difficiles à prendre.« Aujourd’hui il faut rendre grâce à Allah. On assiste à un départ dans les conditions que l’on observe, une organisation que nous avons soutenue pleinement, une organisation que nous voudrions qu’elle aille jusqu’au bout pour être la plus parfaite possible » a-t-il dit. Cette année quelque 10.381 pèlerins nigériens inscrits vont accomplir les rites du 5ème pilier de l’islam, note-t-on. (Source : aniamey.com)

Maroc- Coopération avec le Sénégal: Examen des moyens de renforcer les relations bilatérales

Dakar - Le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal a été au centre de la rencontre, mardi à Dakar, entre le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, et l'ambassadeur du Maroc dans la capitale sénégalaise, Hassan Naciri, qui ont passé en revue les fondamentaux qui confèrent aux relations maroco-sénégalaises « toute leur singularité ». L'Ambassade du Maroc à Dakar a indiqué, dans un communiqué, que, « suivant les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nouvelles perspectives de coopération ont été explorées -à cette occasion- en tenant compte des priorités économiques et sociales des deux pays et dans l’esprit de la complémentarité et l’intégration panafricaine ». (Source : Map)

Mauritanie : Coopération/Cafrad - Le président mauritanien sollicite le soutien du Général Oligui Nguema

Le président Cheikh Ghazouani a envoyé son émissaire Dr Coumba Ba mardi 21 mai 2024, afin de solliciter son soutien pour sa candidature à la tête de l’Organisation Intergouvernementale Panafricaine (Cafrad).Reçu en audience par le président de la transition le Général Oligui Nguema, le Dr Coumba Ba l’émissaire du Président de la République mauritanienne a transmise le message du président Cheikh Ghazouani. Les deux ont également évoqué les axes de coopération bilatérale entre les deux pays. La volonté partagée entre Libreville et Nouakchott est de hisser au plus haut niveau leurs relations bilatérales sur les plans économiques, sécuritaires et diplomatiques. Concernant la Cafrad, il s’agit du premier Centre Panafricain de Formation et de Recherche du Continent destiné à l’amélioration des systèmes de l’Administration Publique et de Gouvernance en Afrique. Il a été créé en 1964 par les Gouvernements des pays d’Afrique avec le concours de l’Unesco. Il compte 36 États membres et tient son siège à Tanger au Maroc. (Source : Journal du Gabon)

Côte d’Ivoire : Forum mondial de l'Eau 2024 - Signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et le Maroc

M. Laurent Tchagba, ministre des eaux et forêts de la Côte d’Ivoire et M. Nizar Baraka, ministre de l’équipement et de l’eau du Maroc ont signé un protocole d’accord pour renforcer la coopération dans le domaine des ressources en eau. C’était ce mercredi 22 mai 2024, lors du Forum Mondial de l’Eau à Bali, Indonésie. Cet accord vise à promouvoir la collaboration institutionnelle et technique entre les deux pays, afin d'améliorer leurs capacités en gestion intégrée des ressources en eau. La coopération prévue dans ce protocole inclut l'échange d’informations et de documents, des visites d’experts, des stages de formation, ainsi que l'organisation de réunions et de séminaires sur des sujets d'intérêt commun, avec la participation d’experts des deux pays.(Source : fratmat.info)