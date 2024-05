Angola: Vernissage de l'exposition « Vivre l'Angola »

Luanda — Quinze photographies en PVC, dont dix paysages angolais prises par voie aérienne (par des drones), et cinq portraits du peuple angolais, ainsi qu'une vidéo, sont exposées depuis mardi, au Théâtre Elinga, à Luanda, dans une exposition intitulée " Viver l'Angola".

L'exposition qui marque l'ouverture du VIe Festival international de théâtre et d'arts de Luanda, créée par le photographe portugais Rodrigo Subtil, est ouverte au public jusqu'au 1er juin de cette année.

Les images capturées dans les provinces de Cabinda, Cunene, Bié, Cuanza-sul, Luanda, Malanje et Namibe pendant six ans, correspondent à la période entre mars 2018 et mars 2024.

Selon l'auteur, l'exposition est un petit échantillon de la beauté naturelle de l'Angola et aussi une modeste représentation de sa diversité culturelle, qui a été « l'une des plus belles surprises » qu'il a rencontrée lorsqu'il a commencé à voyager à travers le pays.

Concernant la sélection des images, a-t-il commenté, elles ont été prises visant à valoriser le pays et ses richesses naturelles.

"J'espère que l'exposition inspirera d'autres à quitter davantage la maison, à vivre leurs passions et leurs passe-temps qui nous donnent de l'énergie pour la vie, ou simplement à contempler et valoriser davantage l'Angola et son peuple", a-t-il déclaré.

L'exposition « Viver Angola » est la première exposition personnelle du photographe.

Le VIe Festival international de théâtre et d'arts de Luanda marque le 36e anniversaire de la troupe Elinga Teatro, fondé le 21 avril 1988.