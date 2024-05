Sénégal: Pour une meilleure visibilité de ses services - L'UNACOIS JAPPO se dote d'une plateforme digitale

L'Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS JAPPO) a procédé hier, mercredi 22 mai, au lancement officiel de sa nouvelle Plateforme numérique de services. Cette Plateforme est un portail numérique qui permet aux membres de l'organisation, et à tous ceux qui le désirent, d'accéder aux services proposés par l'UNACOIS et ses partenaires.

Avec l'appui de l'USAID Feet the Future, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS JAPPO) s'est dotée d'une plateforme digitale de services destinée à renforcer les capacités de production des richesses de tous les membres de l'organisation. La cérémonie de lancement officiel de cette plateforme s'est déroulée hier, mercredi 22 mai. «En intégrant les technologies numériques à nos processus, nous avons la capacité d'optimiser notre chaîne de valeur et de répondre de manière plus efficace aux besoins de nos clients. A l'instar des politiques publiques visant à juguler l'inégal accès aux services sociaux de base, l'UNACOIS cherche à rendre accessible sa panoplie de services à tous les membres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et de se donner de nouvelles vocations de relais de l'Etat dans le prolongement du service public d'appui au secteur privé et la distribution des services digitaux à forte valeur ajoutée sur toute l'étendue du territoire», explique Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS JAPPO.

Selon lui, cette plateforme vise à donner une meilleure visibilité des services de l'UNACOIS, à fédérer l'intervention des partenaires autour d'un cadre solide, automatisé et sécurisé, à faciliter les transactions. L'UNACOIS reste convaincue qu'à travers l'utilisation d'outils numériques dans les chaînes de valeur agricole, il est possible de répondre aux défis commerciaux, d'améliorer la performance d'achat et d'approvisionnement et de promouvoir l'inclusion financière. «Grâce aux outils numériques, tels que l'internet des objets, l'intelligence artificielle et la blockchain, nous pouvons améliorer la qualité de nos produits et services, réduire les coûts de production et accroître notre réactivité face aux demandes du marché. En exploitant pleinement les opportunités offertes par le numérique, nous pouvons créer des chaînes de valeur plus performante et compétitive», indique-t-il.

Par ailleurs, Ousmane Sy Ndiaye relève que la relation entre le numérique et le territoire est un sujet d'une grande importance à l'ère actuelle de la technologie. «Le numérique, avec la connectivité et l'accessibilité qu'il offre, a un impact profond sur la manière dont nous habitons et interagissons avec notre territoire. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre le développement numérique et la préservation de nos territoires. Cela nécessite une planification urbaine durable qui intègre pleinement les technologies numériques pour améliorer la qualité de vie tout en préservant l'environnement», a-t-il laissé entendre.