Togo: Explications, frustrations, envie d'échanges permanents !

C'est en résume l'issue des discussions qu'il y a eu hier mardi entre le ministre de l'Enseignement supérieur, Prof Watéba Ihou et les enseignants chercheurs et le personnel administratif de l'UL (Université de Lomé). Des discussions qui ont eu lieu à la suite du mouvement d'humeur des enseignants-chercheurs et du personnel administratif de l'UL la semaine dernière. Au cours du sit-in de ces derniers, ils revendiquaient entre autres, le paiement du solde des augmentations de salaire de 5 % et 10 % accordées par le Chef de l'État en 2020 et 2022 aux enseignants, au personnel administratif et technique des Universités publiques du Togo (UPT) histoire de leur permettre de faire face à la cherté de la vie.

Des échanges, il est revenu dans les explications des autorités compétentes que les universités publiques du Togo ne sont pas pris en compte par les mesures réclamées. Toutefois, le ministre aurait exhorté la communauté universitaire à réfléchir ensemble avec lui, afin de trouver des solutions appropriées.

Les enseignants-chercheurs et le personnel administratif n'ont donc pas caché leur frustration, mais ont pu entendre les arguments quant aux difficultés liées à l'application des mesures annoncées par le Chef de l'État.

Les parties ont voulu ces rencontres continuelles pour trouver des solutions pérennes aux différents soucis qui puissent survenir dans le monde universitaire au Togo.