Sénégal: Coopération - L'acte posé par le ministre Malick Ndiaye et son homologue Tchèque

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal a été en visite à Prague du 19 au 21 mai 2024 pour une visite de travail. La délégation était composée de l'ambassadeur du Sénégal en Pologne, Son Excellence Papa Moussa Diop, du Secrétaire général et de techniciens du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, ainsi que de représentants du ministère des Forces armées, du ministère de l'Économie du Plan et de la Coopération et du ministère des Finances et du Budget.

À en croire communiqué parvenu à Emedia, le ministre a ainsi présidé plusieurs réunions stratégiques dans l'optique de renforcer la coopération entre le Sénégal et la République tchèque dans le domaine des transports et a tenu une séance de travail importante avec Monsieur Jozef Piga, qui est le Président directeur général d'Omnipol. Les discussions s'articulaient autour du projet d'acquisition de cinq avions L410NG pour Air Sénégal. « À ce jour, deux appareils ont déjà été livrés, le troisième est attendu pour le mois de juin prochain, et les deux derniers seront livrés d'ici à la fin de l'année 2024 » nous dit le texte.

En marge de cette visite, Malick Ndiaye a rencontré son homologue tchèque Martin Kupka pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur des transports, ainsi que le projet de reconstruction des aéroports du Sénégal, en collaboration avec Transcon.

Le Ministre a insisté sur l'importance du transfert de compétences et de technologies dans le cadre des différents projets et sur les bénéfices mutuels devant régir les relations de coopération entre les deux pays, il a aussi exprimé sa volonté d'étendre cette coopération au secteur des transports terrestres et de moderniser le système de contrôle technique des véhicules sans oublier le transport ferroviaire qui est un axe potentiel de collaboration.