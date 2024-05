Madagascar: Concours « Art et Biodiversité » - Trois projets culturels récompensés

C'est parti pour une troisième édition. Hier, lors d'une conférence de presse à La Teinturerie Ampasanimalo, l'appel à projets culturels « Art et Biodiversité» a été officiellement lancé. Ce concours coïncide avec la Journée internationale de la biodiversité et se déroule jusqu'au 7 juillet. Cette année, centré sur le thème « Faites partie du plan», cet événement encourage les artistes à explorer les interconnexions entre la biodiversité et la vie humaine, en mettant particulièrement l'accent sur des ressources vitales telles que l'eau, l'énergie et l'alimentation.

« Faisons partie du plan et illustrons à travers les oeuvres artistiques les stratégies innovantes pour restaurer et préserver la biodiversité à Madagascar. Utilisons Art et Biodiversité comme un espace de parole pour transmettre nos messages aux décideurs, in qu'ils consacrent davantage de moyens pour les aires protégées », souligne Rindra Miarivololona, chargée de communication de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FABM), qui gère actuellement cent vingt-trois aires protégées.

Les trois meilleurs projets de cette édition recevront chacun une bourse de deux millions d'ariary. Un jury composé de professionnels de l'art et de l'environnement sélectionnera les lauréats en se basant sur plusieurs critères, dont la pertinence par rapport au thème, la faisabilité du projet, son potentiel de sensibilisation, le nombre de personnes touchées, l'originalité artistique et la présence d'un cofinancement.

Toutes les disciplines artistiques sont invitées à participer, y compris l'art visuel, la photographie, le dessin, l'art numérique, la vidéo et autres. « La jeunesse malgache représente près d'un tiers de la population de Madagascar. Eux aussi ont un rôle à jouer pour adopter des comportements plus responsables et changer des lois. L'art est un outil puissant pour sensibiliser le public, en particulier les jeunes, sur l'importance de la biodiversité et des aires protégées. Les artistes ont le pouvoir de transmettre des messages forts et percutants, incitant à l'action et à la mobilisation pour la protection de notre environnement », précise Anjara Ralaiarijaona, présidente de La Teinturerie. Ce concours offre une plateforme unique aux artistes pour exprimer leur vision et contribuer activement à la préservation de la biodiversité.