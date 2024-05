Madagascar: Transport par câble - Essai concluant du téléphérique

Le secrétariat d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH) procède à la mise en service du transport par câble. Les essais des cabines sont lancés.

De nombreux Tananariviens avaient les yeux rivés vers le ciel hier, captivés par le spectacle des cabines décollant de la gare d'Anosy et se déplaçant le long des câbles jusqu'à la gare de Soarano. Il semble que ce soit là une scène à laquelle nous allons devoir nous habituer, car ces cabines devraient désormais circuler fréquemment entre Soarano et Anosy. Les tests des cabines sur ce premier appareil ont commencé hier. « Nous attendons que tous les paramètres soient respectés avant d'inviter officiellement le président de la République à inaugurer les vingt-sept cabines », a déclaré avec fierté Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, lors du décollage de ces cabines à Anosy.

La phase d'exploitation attendra la validation officielle de l'autorisation de transport de personnes. «Nous avons besoin de temps pour ces phases de tests. Nous avons commencé avec trois cabines vides. Puis des poids y seront ajoutés progressivement. Nous enverrons par la suite des techniciens. En effet, il y a plusieurs paramètres à respecter. Les normes ISO en Europe sont appliquées dans ce projet. Il faut que tout soit peaufiné avant d'accueillir des usagers. Leur sécurité est notre priorité», enchaîne-t-il.

Positifs

La durée du trajet Anosy-Soarano a été de quinze minutes lors de ces premiers essais. Mais lorsque ce transport par câble sera opérationnel, ce trajet ne durera que trois minutes.

Ces premiers essais sont positifs pour des observateurs et futurs usagers. « Il n'y a rien à craindre. Je suis certain que l'entreprise qui se charge de ce projet ne néglige pas du tout la sécurité et fait en sorte qu'il n'y aura pas d'accident », lance un habitant d'Ampefiloha. Ils sont cependant sceptiques quant à l'élimination des embouteillages une fois ce transport par câble en service. «Ce sont les nids-de-poule qui provoquent les embouteillages. Donc, c'est là que l'État doit travailler pour réduire les embouteillages dans la ville», indiquent nos sources. Gérard Andriamanohisoa avance pourtant que deux mille véhicules ne circuleront plus sur les axes traversés par ce moyen de transport une fois le téléphérique opérationnel. Le SENVH ambitionne de faire tourner toutes les gares de la ligne orange, d'Anosy à Ambatobe, vers la fin de cette année.