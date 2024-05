Congo-Brazzaville: District de Kindamba - Vinny Nkenkela Madah à l'écoute de la population

La sous-préfète de Kindamba, dans le département du Pool, Vinny Nkenkela Madah, a bouclé, le 21 mai, sa ronde dans les quarante villages de son district afin de toucher du doigt les réalités socioéconomiques ainsi que les difficultés que rencontre la population au quotidien.

La série de rencontres de prise de contact avec les chefs de village et les habitants, lancée depuis le 8 avril, est une occasion pour la sous-préfète de se faire une idée du terrain avant de transmettre les doléances de la population aux autorités habilitées. En effet, le 17 mai, elle s'est rendue dans les grands villages comme Kilebé, Kinzaka et Bantounga où les doléances ont porté, entre autres, sur les questions relatives à l'eau potable, à l'amélioration du secteur éducatif, à l'aménagement des voies de communication, à la connexion au réseau téléphonique et bien d'autres.

« Sachant que nous sommes nouvellement établis, nous avons besoin de savoir ce qu'ils attendent qu'on puisse faire pour eux, parce que, comme je le dis partout, chaque village a ses problèmes. Nous sommes-là pour essayer de résoudre ces problèmes qui sont souvent difficiles pour eux mais qui peuvent parfois être plus faciles pour nous. Aujourd'hui, vraiment la paix règne, nous sommes en train de circuler facilement », s'est réjouie Vinny Nkenkela Madah.

Située à environ 280 km de Brazzaville, la sous-préfecture de Kindamba est confrontée à plusieurs problèmes, surtout ceux liés aux voies d'accès. Ce qui constitue un véritable frein au développement des activités agropastorales pour une localité qui regorge d'énormes potentialités économiques. Un problème que la population a présenté à la première citoyenne du district de Kindamba. « Les principales doléances, surtout pour nous à Kindamba, tous les villages que j'ai visités, ce sont des routes. Les habitants produisent du riz et du haricot en grande quantité, mais ils ont des problèmes pour les transporter. La deuxième doléance posée concerne l'éducation, il n'y a pas d'écoles à proximité des élèves. L'autre préoccupation est relative à la santé », a-t-elle résumé.

S'agissant de l'éducation des enfants, la sous-préfète et les élèves ont salué l'élan de solidarité du député de la circonscription électorale unique de Kindamba, Isidore Mvouba, qui ne ménage aucun effort pour leur redonner confiance. « Concernant les écoles, nous sommes en train de travailler là-dessus, sachant que nous avons quand même reçu beaucoup de dons venant du président de l'Assemblée nationale qui est le député de Kindamba. Des dons composés, entre autres, des tables-bancs et des tôles y compris d'autres accessoires », a reconnu Vinny Nkenkela Madah, appuyée par une élève qui a rappelé que « leur CEG et école primaire avaient été dotés en tables-bancs par leur député, Isidore Mvouba », sollicitant l'affectation des enseignants titulaires l'année prochaine.

Accompagnée de son secrétaire général, la sous-préfète a salué le climat de paix qui règne actuellement sur toute l'étendue du district de Kindamba.