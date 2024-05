Congo-Brazzaville: Réserves de gaz naturel - Le pays veut s'inspirer du modèle de l'Algérie

Le Congo compte produire 4,5 milliards de mètres cubes de Gaz naturel liquéfié(GNL) à partir de l'année prochaine. Le pays et l'Algérie ont conclu un accord, le 21 mai, à Brazzaville, pour un partage d'expérience en matière de négociations des contrats de vente du GNL.

Le Congo et l'Algérie entendent développer leur coopération économique, à travers le mémorandum d'entente sur l'essor de l'industrie pétrolière et gazière au Congo. « Nous avons écouté les conseils du président Denis Sassou N'Guesso au sujet de la relation entre l'Algérie et le Congo dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. Ce mémorandum est beaucoup plus du côté pratique, puisqu'il est accompagné d'une feuille de route de la mise en oeuvre des orientations des deux présidents algérien et congolais », a déclaré Mohamed Arkab au sortir d'une rencontre avec le président Denis Sassou N'Guesso.

Le ministre algérien s'est rendu à Brazzaville pour signer le mémorandum d'entente avec son homologue congolais, Bruno Jean Richard Itoua. L'accord prévoit, entre autres, l'échange des expériences et d'expertises dans la filière gaz, principalement le GNL, la coopération dans le domaine de l'aval pétrolier, l'assistance technique de l'Algérie en matière de pétrochimie et d'utilisation du GNL, la réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie des hydrocarbures et la formation des cadres congolais.

L'Algérie dispose d'une longue expérience d'environ un demi-siècle dans les négociations des contrats moyen et long termes, qu'elle est disposée à partager avec la partie congolaise. « Le Congo a progressé pour arriver à produire le GNL en treize mois. C'est une performance africaine ! Le pays va atteindre plus de 4 milliards mètres cubes de production de GNL en 2025. C'est extraordinaire », a salué Mohamed Arkab.