Afrique Centrale: Fédération congolaise de boxe des pharaons rénovée - Championnat de la Région 3, un objectif majeur

Les dirigeants de la Fédération congolaise de boxe des pharaons rénovée et disciplines associées ont clairement affiché leurs ambitions en organisant la deuxième édition du championnat départemental pendant deux jours, au gymnase Henri-Elendé.

La compétition a permis de déterminer une équipe départementale qui participera, en août, à la 11e édition des championnats nationaux pour sélectionner les athlètes qui défendront le Congo à la deuxième édition du Championnat de la Région 3, Afrique centrale, prévue en septembre à Kinshasa.

Cette compétition, qui devrait se tenir en avril, a été reportée faute de moyens financiers, a expliqué Navie Ndjoko, le directeur technique national de la fédération congolaise. « Nous avons lancé les appels aux mécènes qui ont accepté de nous accompagner. Coûte que coûte, cette équipe doit se rendre à Kinshasa pour participer à cette compétition avec les moyens mobilisés par la fédération pour offrir à ces jeunes une lueur d'espoir », a-t-il ajouté.

Le championnat départemental a été d'un niveau technique très relevé. Il a mis aux prises 70 athlètes venus des dix clubs de Brazzaville. La plupart des athlètes qui y ont participé sont ceux qui ont déjà commencé à préparer la Région 3. « Nous avons eu 70 athlètes seulement alors que la saison passée on avait plus de 200. On a voulu que seule l'élite participe à ce championnat. En misant sur l'élite, on devrait avoir un bon niveau technique. Nous avons l'habitude de prendre soin de nos techniciens pour qu'ils aillent le plus loin possible dans les compétitions auxquelles ils sont engagés », a-t-il fait savoir.

Chez les seniors messieurs, les prix ont été décernés aux champions des moins de 55, -60, -65, -70, -75-80 et -85 kg). Chez les dames, les meilleures des moins de 55 et -60 kg ont été primées. Les juniors des deux catégories ont été primés. Chez les messieurs (- de 50 et -de 60kg) et une seule chez les dames (-de 60kg).