Congo-Kinshasa: Énergie et médias - Signature d'un partenariat entre la Snél SA et l'ACP

La Société nationale d'électricité (Snél SA) et l'Agence congolaise de presse (ACP) ont signé, le 21 mai, à Kinshasa une convention de partenariat. Les deux parties ont été représentées respectivement par le directeur général Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba de la Snél SA et Bienvenu-Marie Bakumanya de l'ACP.

C'est «dans le cadre de ses activités quotidiennes et dans le souci d'accroître la visibilité de la Société nationale d'électricité que les parties ont convenu de signer une convention de partenariat afin d'assurer, à travers différents médias de la République démocratique du Congo, la bonne communication à la clientèle de la Snél SA par des informations fiables et crédibles, sur le fonctionnement de la société et la mise en oeuvre de ses projets», se sont accordées les deux parties.

Lors de sa dernière rencontre avec sa collègue de l'Autorité de régulation de l'électricité, Sandrine Ngalula, le vendredi dernier dans son bureau de travail, le directeur général; Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba; de la Snél SA, annonçait ce partenariat avec l'ACP.

« Nous avons également annoncé que nous allons faire un protocole, notamment avec l'Agence congolaise de presse et qu'à partir de leurs canaux d'information, on peut atteindre plus encore de clients et on va aussi innover avec la création d'un compte Snél sur X (Twitter) à travers l'ACP », indiquait-il. La signature de cette convention de partenariat entre les deux entreprises publiques entre aussi dans le cadre de la modernisation de la Snél SA comme souhaitée par l'actuel directeur général, Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba.