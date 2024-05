Afrique Australe: Législatives - La mission de la SADC couvre le territoire national

C'est officiel. La mission d'observation électorale de la SADC, dirigée par la juge zambienne Florence Mumba, déploiera ses cinquante-huit membres dans les six provinces du pays.

Le coup d'envoi est donné. Après quatre jours de formation de remise à niveau, les cinquante-huit membres de la mission d'observation électorale (SEOM) de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) sont désormais prêts pour leur mission. Le lancement officiel de cette mission a eu lieu hier en début de soirée à l'hôtel Novotel Alarobia. Florence Mumba, cheffe de la mission, a déclaré que la SEOM se déploierait dans les six provinces du pays. Au moins quinze bureaux de vote par province seront analysés et observés par les missionnaires. La SEOM prévoit de publier son rapport le 31 mai et de quitter la Grande Île au début du mois prochain.

Dans son discours, la cheffe de mission a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils votent et a exposé les attentes de l'organisation concernant l'ensemble du processus électoral des législatives de la semaine prochaine. La mission sera chargée d'observer la période précédant le scrutin, le jour du vote, ainsi que la période post-électorale. La SEOM souhaite des élections pacifiques pour garantir la bonne gouvernance et renforcer la démocratie, conformément aux principes directeurs de la SADC. Une partie des membres de la SEOM a commencé à se rendre dans les provinces depuis hier, afin de se familiariser avec le contexte avant le jour du scrutin. Il est à noter que la mission prévoit de rencontrer les parties prenantes du processus électoral afin d'avoir une idée plus précise sur la réalité au pays.

%

Boycott

Bien qu'il y ait eu des sièges dévolus aux partis politiques, ces derniers ont brillé par leur absence au Novotel Alarobia, hier. Néanmoins, Florence Mumba annonce une rencontre avec les forces vives dans les jours qui viennent. Il est tout à fait possible que plusieurs entités politiques ne répondent également pas présent à cette rencontre prévue par la SADC. La raison étant que dans le camp de l'opposition, la vigilance est de mise vis-à-vis de cette mission d'observation électorale de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Malgré les appels aux irrégularités lancés par l'opposition lors de la dernière élection présidentielle, la SADC décide de cautionner le résultat. Position réitérée par la cheffe de mission hier. Selon elle, la dernière présidentielle s'est tenue dans le calme et la paix. Cette fois-ci, la SEOM appelle tous les acteurs, y compris les partis politiques, les candidats et les citoyens à accepter les résultats des législatives du 29 mai.

L'absence des partis politiques lors du lancement officiel de la mission de la SEOM peut être interprétée de différentes manières par les acteurs du processus électoral. D'une part, cela peut être perçu comme une défiance envers la légitimité de la mission. Pour certains, la SEOM n'est plus crédible, surtout après l'élection présidentielle du 16 novembre dernier. D'autre part, l'absence des partis politiques au Novotel pourrait simplement signifier qu'ils attendent patiemment la rencontre officielle avec les membres de la mission afin de pouvoir exprimer leurs remarques.

Il est important de noter que la SEOM n'est pas la seule organisation à observer les élections législatives. Au niveau national, plusieurs entités sont déjà prêtes pour l'observation électorale. Jusqu'à présent, seul le « Andrimaso FFKM » a annoncé son retrait et ne participera pas à l'observation du scrutin.