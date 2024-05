Madagascar: Muay Thaï - Le torchon brûle au sein de la fédération

Bras de fer. Le Directeur technique national (DTN) et le président de la Fédération Malgache de Muay Thaï jouent au chat et à la souris. Le DTN Mamy Herijaona Rabenaivo, accompagné de deux présidents de ligues, a réclamé la démission du président en exercice, Rakoalizao Hainatana Gervais, qui occupe ce poste depuis 2017. «Le président de la fédération n'a pas les compétences requises. Nous contestons la nomination d'un nouveau DTN et de deux entraîneurs nationaux qui n'ont ni le diplôme ni les critères exigés», a souligné Mamy Rabenaivo. Ce dernier a précisé que quatre ligues affiliées à la fédération, à savoir Vakinankaratra, Bongolava, Atsinanana et Haute-Matsiatra, soutiennent cette revendication.

«Nous ne considérons pas le championnat organisé par la fédération ce week-end comme étant d'envergure nationale, car celui-ci n'a vu que la participation de la ligue d'Analamanga», a-t-il poursuivi. Beaucoup d'autres accusations ont été énumérées par l'équipe du DTN. Ces quatre ligues prévoient prochainement d'organiser une assemblée générale extraordinaire. Joint au téléphone, le président en exercice a contesté toutes ces accusations. «Le championnat de Madagascar a réuni des combattants d'Analamanga, d'Alaotra-Mangoro, d'Atsinanana et ceux de Manakara», rectifie le patron de la discipline. «J'ai décidé de l'écarter. D'après le règlement intérieur et le statut, il a perturbé la gestion de la fédération. Les sanctions vont bientôt tomber... La nomination du nouveau DTN et des entraîneurs nationaux est encore provisoire en attendant les procédures. Une nomination en vue de la préparation de l'événement international du 14 juin», a-t-il expliqué.