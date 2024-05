Madagascar: Soirée Bollywood - Une star indienne à l'affiche

La première édition du Gala Dinner Bollywood Glam Night se déroulera le 22 juin au Novotel Ivandry, à partir de 19h, avec une performance live d'une star internationale de Bollywood.

Madagascar se prépare à accueillir un événement exceptionnel. Il s'agit de la première édition du Gala Dinner Bollywood Glam Night. Prévu pour le 22 juin au Novotel Convention Ivandry, cette soirée promet d'être inoubliable et une expérience immersive dans l'univers scintillant de Bollywood. Une célébrité bollywoodienne de renommée mondiale se produira en live lors de l'événement. Le mystère reste entier quant à l'identité de cette star, qui sera dévoilée la semaine prochaine.

Ce chanteur, dont les vidéos totalisent plus de 200 millions de vues sur YouTube, est acclamé pour ses hits internationaux et sa voix envoûtante. « Le moment tant attendu approche, nous gardons encore en suspens le nom de l'artiste », déclare Amina Ghivalla Goulamhoussen, organisatrice et fondatrice d'Ami Vision Madagascar. « Il est enchanté de découvrir Madagascar pour la première fois et offrira une performance de 45 minutes, interprétant ses grands titres. D'autres surprises sont également prévues pour cette soirée exceptionnelle».

Un programme éblouissant

Le Gala Dinner Bollywood Glam Night ne se contentera pas d'une seule performance. DJ Harpz, une figure emblématique de la musique bollywoodienne, animera la soirée avec ses mix envoûtants. Connu pour ses collaborations avec des géants de la musique indienne tels que Kanika Kapoor et Rahat Fateh Ali Khan, DJ Harpz promet de faire vibrer la piste de danse malgache. Le Krumania Dance Group, une troupe de danse renommée venant de l'île Maurice, fera également partie de l'événement. Avec leurs chorégraphies dynamiques et leur présence scénique captivante, ils apporteront une fusion unique de danse traditionnelle mauricienne et de mouvements contemporains de Bollywood.

La soirée mettra également en lumière le talent local, avec une performance du chanteur malgache Gaei. « Nous voulons valoriser et promouvoir la musique locale afin de la faire connaître à l'international. Ce concept Glam et Dinner hors de l'ordinaire vise à reconnecter Madagascar avec le tourisme international», précise Amina Ghivalla Goulamhoussen. « Ami Vision Madagascar, l'agence derrière cet événement, s'engage à jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'emploi à Madagascar. Nous créons des opportunités d'emploi stimulantes pour les résidents malgaches, contribuant ainsi positivement à l'économie locale », conclut l'organisatrice.