Cameroun: Accident sur le tronçon Ngaoundéré - Garoua les éclairages du PDG de l'Iusty le Dr Zingui Messomo

Dans un communiqué rendu public le 22 mai et parvenue à la rédaction de camer.be, le président directeur général de l'Institut Universitaire des Sciences et Techniques de Yaoundé (IUSTY) , communique.

Le mercredi, 22 Mai 2024 aux environs de 10h30, l'un des deux bus de l'Institut Universitaire des Sciences et Techniques de Yaoundé (IUSTY) transportant les étudiants-athlètes devant compétir à la 24éme édition des Jeux Universitaires GAROUA 2024 prévue du 25 mai au 1er Juin 2024 a fait un accident sur le tronçon Ngaoundéré-Garoua.

Le Président-Directeur Général, le personnel administratif et enseignant de l'IUSTY expriment leur douleur, leur compassion et leur solidarité aux étudiants et membres de l'encadrement technique accidentés ainsi qu'à toute leur famille.

L'Institut Universitaire des Sciences et Techniques de Yaoundé remercie les autorités administratives, hospitalières, sécuritaires et universitaires de la ville de Ngaoundéré pour les dispositions prises et l'accompagnement apporté aux étudiants et membres de l'encadrement technique dans cette difficile épreuve.

Le bilan de l'accident fait état de quelques blessés dont un cas qui est entré au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale au niveau de la jambe. On n'enregistre aucune perte en vie humaine.

Tous les blessés, avec l'appui des autorités, ont été immédiatement pris en charge à l'Hôpital Régional de Ngaoundéré. Tous les examens essentiels en pareille circonstance ont été effectués sur les accidentés qui sont sous observation médicale.

La participation de l'IUSTY aux jeux universitaires reste d'actualité sous réserve d'une décision ultérieure.

Le Président-Directeur Général souhaite un bon rétablissement physique et psychologique à tous les accidentés. Il réitère son attachement au bien-être de ses étudiants et à la formation professionnelle des jeunes camerounais.