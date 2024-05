Cameroun: L'ONG Trois Lys Nsimalen maison de la francophonie promeut l'apprentissage par le divertissement

Le 17 mai 2024 a été l'occasion pour 50 élèves, et venant de huit écoles primaires de Yaoundé, de se mettre en évidence autour des activités ludiques, mais favorisant l'enseignement - apprentissage. C'est ainsi que danses, dessin, lecture, poésie, radio trottoir, ont structuré ces activités périscolaires organisées par l'ONG Trois Lys Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé.

Il était en fait question de restitution des activités du volet éducatif développées avec la Caravane des 10 Mots et le Cercle des Solidarités francophones, par le truchement d'un concours de déclamation poétique, l'écriture appelé sous le vocable de "Les Petits Planétaires".

Aux dire de Mariane ABOMO NOAH, la caravane des 10 Mots est une activité de la Francophonie qui a permis que les écoles sélectionnées ouvrent leurs portes audit programme. En effet, il y a eu des présélections, et au terme de ce processus, huit écoles se sont réunies avec leurs encadreurs autour du concept les Dix Mots. "Les activités post et périscolaires ont une importance capitale, c'est aussi une autre forme d'éducation. L'enfant s'épanouit et s'exprime autour d'un mot. C'est la toute première édition au niveau primaire avec l'Ong Trois Lys Nsimalen. Ceci était une phase pilote l'année prochaine nous allons essayer d'étendre", a expliqué Mariane . ABOMO NOAH, cadre d'appui à la direction de la Santé, du Sport et des Activités post et périscolaires au ministère de l'Education de base (MINEDUB).

%

On danse, on déclame des poèmes et on écrit

Des heures durant, les élèves ont mis en évidence leur savoir- faire, dans des ateliers apprêtés à cet effet. Les critères de notation portaient notamment sur la chorégraphie pour ce qui est de la danse, l'agencement des couleurs pour ce qui est du dessin, l'art de bien articuler et le temps mis pour ce qui est de la lecture et de l'écritur. Des moments exaltants ponctués par des airs culturels du pays. " Je crois que les enfants ont été performants dans leur façon de prester. Parce que ce n'est pas facile de s'exprimer en public, il faut avoir du cran, et j'ai trouvé qu'ils se sont mieux dévoilés pendant la cérémonie", a déclaré Valérie NGONO la presidente du jury, et non moins a cadre au ministère des Sports et de l'Education physique (Minsep).

Les participants ont quant à eux loué l'initiative qu'ils ont qualifié d'édifiante. C'est le cas de NGONO ZINTCHEM, élève en classe de seconde dans un établissement de la capitale politique du Cameroun. Membre des Jeunes Ambassadeurs Francophones (JAF), elle pense qu'une activité de cette nature lui permet de voir les choses autrement : comment étudier pour mieux assimiler ses leçons. Et pour s'appesantir sur les JAF dont la présence à cette activité a été précieuse, leur participation trouve son fondement dans le fait que plusieurs d'entre eux sont porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l'éducation.

Des récompenses pour les compétiteurs

Des étoiles jaunes ou rouge par catégorie d'âge et classes.

Selon la fondatrice - présidente de l'ONG Trois Lys Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé, Éliane Régine Lafleur NSOM, "Les enfants apprennent par les jeux. Et si vous voulez vraiment amener vos enfants à assimiler leurs programmes scolaires, surtout ceux du primaire, c'est beaucoup plus à travers les jeux". Et d'ajouter que l'objectif était de sortir des programmes scolaires tout en restant dans l'éducation à travers des jeux et loisirs.

Au terme du concours, des cadeaux ont été remis aux élèves et aux responsables des 10 écoles ayant pris part à l'activité. Les prix étaient constitués de livres de lecture, offerts par l'association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques (Amopa) ; des jeux électroniques, ainsi que des jeux éducatifs Vocabulon ( Megableu ), offerts par son Ambassadeur Afrique, Françoise ETOA, présidente - fondatrice de la Maison de la Francophonie de Bata en Guinée - Équatoriale. Des dons qui devraient permettre aux élèves continuer leur processus d'apprentissage par le divertissement.

Satisfaction pour les Lauréats, chefs d'établissements scolaires et parents

« Cet évènement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès ma notification par Madame ABOMO Marianne cadre d'appui à cette association, qui a bien voulu faire de ce lieu, un lieu mémorable par son choix parmi tant d'autre, afin d'accueillir cette première édition des activité de l'ONG Trois Lys-Nsimalen... Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mes remerciements aux cadres de l'association Trois Lys-Nsimalen pour la confiance placée au groupe scolaire bilingue Tenda Marc afin de faire de lui un carrefour regroupant ce matin autant d'enfants. Merci aux parents qui ont bien voulu nous accompagner dans cette mouvance » c'est dans ces mots que Madame NSOM METEK Elise Directrice du Groupe Scolaire bilingue a accueilli l'ensemble des participants.

Eliane Lafleur NSOM pour une Francophonie inclusive

La fondatrice - présidente de l'ONG Trois Lys Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé a tenu à relever le caractère inclusif de la Francophonie qu'elle promeut. " " Nous sommes dans une école bilingue qui s'intéresse à la Francophonie , à nos activités et nous sommes venus jouer avec les enfants anglophones et francophones marquant ainsi l'esprit d'unité de notre pays et la culture du multilinguisme et du plurilinguisme a-t-elle souligné. ", a-t-elle souligné pour étayer son propos.

Projections

Pour l a directrice du Complexe scolaire qui a offert son hospitalité au concours de vendredi dernier, sa satisfaction pour la prestation des enfants est complète, et motif d'encouragement pour ces activités périscolaires. La région Sud Cameroun est la prochaine destination de la Caravane des 10 Mots de l'ONG Trois Lys Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé ." Nous travaillons avec plusieurs écoles. Nous comptons également nous déployer dans la région du Sud parce que l'Ouest en a bénéficié au mois de décembre dernier", précise Éliane Régine Lafleur NSOM qui est du reste attendue avec enthousiasme et impatience dans le Sud du pays dont elle est du reste Conseillère régionale et élite.