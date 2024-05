Cameroun: La 7eme édition du salon du bois et du mobilier met en vitrine le savoir faire féminin

360 essences de bois commercialisés et connues au Cameroun seront en vitrine dans le cadre de la 7ieme édition du Salon du Bois et du Mobilier Made in Cameroon. Répondre à l'impact substitution dans le domaine de l'immobilier en ait la visé de ce salon qui se tient depuis 2017 au Cameroun, porté par l'association Artisan au féminin, une association créée en 2014 qui participe à l'autonomisation de la femme à travers les métiers du bois et PFNL; organise du 22 juin au 2 juillet 2024 au palais des congrès de Yaoundé la 7ieme édition de ce grand rendez-vous majeur qui réunie des artisans du Cameroun et de la sous région Afrique Centrale, sous le thème : «structuration de la chaîne de valeur de la transformation locale du bois en adéquation avec ses objectifs de croissance et de développement».

Sur un espace de 1000m2 pendant 11 jours une kyrielle d'activités auront lieu à la halle C du palais des congrès de Yaoundé entre expositions: mobilier de bureau , jardin, église , produits forestiers non ligneux ; colloques; démonstration du savoir faire des femmes artisanes dans les métiers du bois. Pour cette édition , 5 formations sont en vue: la gestion d'entreprise, la digitalisation des activités dans la transformation du bois . Un concours a été lancé depuis le 1er mai dernier à l'intention des artisans avec des prix spéciaux qui seront décernés aux femmes ayant le meilleur produits artisanaux le 2 juillet en clôture du salon précise madame Hélène MAPOKO ENGOHE promotrice du salon du bois et du mobilier made in Cameroon ce 22 mai en conférence de presse à Yaoundé.

Etats des préparatifs du salon, en terme d'adhésion les artisans s'inscrivent progressivement, pour cette édition le Nord y prendra part , la communication a été lancé officiellement avec la conférence de presse tenue ce 22 mai au Centre International de l'Artisanat de Yaoundé. Précisons que ce salon a pour objectif crucial la promotion des essences peu connu à l'instar du "Wenguée".

Ce carrefour d'échange avec les acteurs de la filière bois s'annonce très riche, un challenge de 100 exposants que compte relever la promotrice avec l'appui du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille , sous l'encadrement du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat et du Ministère des Forêts et de la Faune.

Etats des lieux de la filière bois au Cameroun.

Selon le rapport 2022 sur le commerce extérieur du Cameroun, publier par l'Institut National de la Statistique (INS), le Cameroun a importé 3 691 tonnes de bois et ouvrages en bois pour une dépense globale de 2,5 milliards de FCFA. Ces dépenses d'importation sont en baisse de plus de 24% en valeur et 33% en volume, en glissement annuel. En comparaison avec les 3,3 milliards de FCFA expédiés à l'étranger en 2021, pour importer 5 581 tonnes de bois et ouvrages en bois.

Cette baisse des importations, qui a une incidence positive sur la balance commerciale du Cameroun, peut s'expliquer par la croisade que mène le gouvernement Camerounais depuis quelques années, pour la promotion de la transformation locale du bois, dans le cadre de la politique d'import-substitution. Cet engagement pour la promotion des première et deuxième transformations du bois au Cameroun a pris la forme de mesures fiscalo-douanières incitatives, visant à encourager la transformation locale du bois, d'une part, et à décourager les exportations des bois non transformés (grumes).

Tout récemment le 4 avril 2024, le ministre des Forêts, Jules Doret NDONGO a signé un arrêté interdisant l'exportation sous forme de grumes de 76 essences de bois. « Conformément aux décisions issues des récents travaux du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, tenus à Bangui le 23 février dernier , l'entrée en vigueur de la décision sous-régionale est fixée au 1er janvier 2028.

Sur la période allant de 2017 à 2023, le droit de sortie des grumes est passé d'un taux de 17,5% à 60%. Ces revalorisations successives correspondent à une hausse globale de la taxation des exportations des grumes de 343% en valeur relative. Dans la loi de finances 2024, ce droit de sortie des grumes a été à nouveau revalorisé, passant de 60% à 75% . Sur le même registre, le droit de sortie des sciages a crû de 165% entre 2016 et 2023.Cette surtaxation porte d'ores et déjà ses fruits, dans la mesure où les exportations des grumes deviennent résiduelles dans les cargaisons de bois expédiées par le Cameroun vers le marché international.