Angola: Le pays a les conditions pour effectuer des chirurgies robotiques

Luanda — L'Angola a la capacité de réaliser des interventions chirurgicales robotisées dans ses hôpitaux de référence, a déclaré mercredi, à Luanda, le directeur de la société américaine AdvantHealth, spécialisée en la matière, Kenneth Joseph Palmer Roman.

S'adressant à la presse après une audience avec le Président de la République d'Angola, João Lourenço, le spécialiste nord-américain a déclaré que, dans cette perspective, l'élaboration d'un plan conjoint pour mettre en oeuvre cet outil dans le système de santé du pays est en cours.

La chirurgie robotique présente de nombreux avantages par rapport à la laparoscopie classique et à la chirurgie ouverte. Moins de perte de sang, moins de douleur, un retour au travail plus rapide et une sortie plus rapide, et moins d'incisions esthétiques sont les avantages les plus importants pour le patient.

Kenneth Roman, chef de la délégation de l'équipe d'évaluation de la chirurgie robotique, qui se trouve en Angola à l'invitation du ministère de la Santé, a déclaré avoir discuté des questions liées à la mise en oeuvre de cette importante technologie dans le pays lors de sa rencontre avec le Président João Lourenço.

Dans ce sens, l'équipe américaine a animé un séminaire sur la chirurgie cardiaque, mardi, au Complexe hospitalier pour maladies cardio-pulmonaires Dom Alexandre do Nascimento, à Luanda.

Les experts ont visité l'Hôpital Général de Viana, Bengo, Cabinda et le Complexe hospitalier Dom Alexandre do Nascimento, unités récemment construites et dotées de ressources technologiques de pointe.