Madagascar: Patrimoine documentaire du pays - Akiba sera candidat au registre de la mémoire du monde

Depuis 2023, Mozea Akiba est inscrit dans le livret du patrimoine documentaire de Madagascar, de la Mémoire du Monde (Memory Of the World) de l'Unesco, en vue de sa candidature dans le registre international Mémoire du Monde ou MOW.

L'information a filtré lors de la célébration de la Journée internationale des musées le 18 mai dernier à Mahajanga. L'événement a été marqué par la visite du musée Akiba, également connu sous le nom de Mozea Akiba, situé au sein du campus universitaire d'Ambondrona, et par son ouverture au public.

Cette année, le thème de la célébration était axé sur le musée pour l'éducation et la recherche (Mozea ho an'ny fanabeazana sy fikarohana). Ce thème fait partie des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Il est choisi par le Conseil international des musées (Icom, Unesco) pour tous les musées.

Le patrimoine Akiba a été fondé en 1993. Initialement situé dans la localité du village touristique, il a ensuite été déménagé au sein du campus universitaire d'Ambondrona.

« Pour cette année, l'organisation de cet événement a été réalisée grâce à la collaboration entre deux ministères: celui de la Culture et de la Communication, et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Depuis sa fondation, le musée Akiba est rattaché à la Faculté des Sciences, des Technologies et de l'Environnement de l'université de Mahajanga. En 2021, sous l'impulsion du président de l'université de Mahajanga, il a été regroupé avec deux autres musées ainsi que le jardin botanique éducatif de l'université pour constituer quatre services au sein de la Direction des musées et du jardin botanique. Le site était ouvert au grand public durant la journée de célébration », a relaté le directeur des musées et du jardin botanique de l'université de Mahajanga, le docteur Herimalala Raveloson.

Akiba est un lieu de conservation et de vulgarisation de l'histoire culturelle de la région, des richesses naturelles géologiques et paléontologiques, ainsi que des collections de références uniques sur les subfossiles.

« Le patrimoine documentaire mondial appartient à tous, doit être entièrement préservé et protégé pour tous et, en tenant compte des coutumes et des pratiques culturelles, doit être accessible en permanence à tous sans entrave », selon l'Unesco. Le registre international Mémoire du monde est la liste de toutes les collections du patrimoine documentaire qui ont été identifiées par le Comité consultatif international du programme

« Mémoire du monde » de l'Unesco, durant les réunions qui se sont succédé dans plusieurs pays du monde depuis 1997.