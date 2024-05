Madagascar: Mécénat éducatif - L'EPP Ambohimarina en bon modèle

Le bâtiment administratif et la résidence du directeur de l'École primaire publique (EPP) Ambohimarina, situés dans la commune d'Ambohimanga, seront parmi les fleurons des infrastructures éducatives locales, grâce à un bon modèle de mécénat. C'est ce qu'a déclaré le président du Sénat, Richard Ravalomanana, lors de la visite des travaux sur place avant-hier.

Financées intégralement par des mécènes, principalement la famille Rakotomanana dont est issu le général Richard Ravalomanana, et avec le soutien financier de l'entreprise TozziGreen, ces infrastructures incarnent un message fort d'appui citoyen à l'éducation des enfants. « Le patriotisme peut se manifester à travers de telles initiatives. J'incite les élus, les hauts cadres de l'État et tous ceux qui ont les moyens de soutenir le développement de leur commune d'origine », a souligné Richard Ravalomanana.

De son côté, le groupe TozziGreen a entrepris la rénovation de l'EPP Ambohimarina, répondant à la nécessité urgente de réhabiliter des bâtiments vétustes. Les travaux, qui ont duré un peu plus d'un mois, ont inclus plusieurs phases. La démolition de deux bâtiments, auparavant utilisés comme cuisine et bureau mais devenus non fonctionnels, a permis de les remplacer par une nouvelle salle de classe.

De longue date

Un débarras inutilisé a été entièrement rénové pour devenir une nouvelle salle de classe. Les trois salles de classe existantes ont été repeintes et l'une d'elles a été équipée d'une nouvelle porte et fenêtre métalliques. Tous les soubassements des quatre bâtiments ont été refaits pour les protéger des intempéries, notamment de la pluie et des eaux de ruissellement.

En réponse à la demande des responsables de l'école, la société installera prochainement des panneaux solaires et fournira de nouveaux bancs et tables pour les élèves. Cette initiative vise à améliorer encore les conditions d'apprentissage.

Construite en 2001, à l'initiative de la famille Rakotomanana, l'EPP Ambohimarina témoigne de l'engagement de longue date pour l'éducation dans cette commune. Grâce à ces efforts soutenus, la scolarisation des enfants a enregistré des progrès notables. « Quasiment tous les enfants sont scolarisés dans la circonscription », a indiqué le directeur de l'EPP Ambohimarina, Harifeno, soulignant ainsi l'impact positif de ces initiatives sur la communauté locale.