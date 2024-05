Madagascar: Rugby à VII / Africa men's cup 2024 - Les Makis hommes visent le dernier carré

Madagascar, en compagnie du Kenya, n'aura pas trop de soucis pour se sortir de la poule A, l'objectif étant le carré final pour rester dans l'élite africaine.

Les Makis seniors hommes de rugby à VII sont en train de préparer, au stade d'Andohatapenaka, leur déplacement à Maurice, dans un mois, pour la Coupe d'Afrique. Vingt-trois joueurs ont été rappelés pour se préparer à la participation de Madagascar à l'Africa Men's Cup de rugby à VII en deux étapes, les 29 et 30 juin, et les 6 et 7 juillet, au Labourdonnais Sports Club, à Mapou, à Maurice.

Après avoir remporté la médaille d'or du rugby à VII masculin à la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar, sous l'égide de Marie Eric Randrianarisoa, alias Eric Sefo, Mboazafy Noé ou Coach Razily a pris la relève pour diriger l'équipe nationale malgache de rugby à VII durant cette joute africaine à Maurice. L'objectif est d'atteindre le dernier carré et de laver l'affront subi durant la dernière campagne au tournoi de qualification olympique au Zimbabwe, où les joueurs malgaches ont été battus par le Burkina Faso. Dans le dernier classement masculin de rugby à VII, Madagascar se place sixième, un classement à améliorer car l'enjeu de cette Coupe d'Afrique à Maurice est que les deux premiers pays se qualifieront pour les « Seven's Challengers Series » l'année prochaine.

« Avec le développement du rugby à VII sur le continent, Madagascar ne doit pas être à la traîne. Dans cette discipline, ceux qui ont l'avantage physique sortent dans la plupart des cas vainqueurs, c'est pourquoi Madagascar doit avoir un projet solide comme d'autres pays africains tels que l'Ouganda, le Zimbabwe et le Kenya. La salle de musculation de nos joueurs devra être améliorée et bien équipée », confie Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Le Kenya favori

Cette Coupe d'Afrique de rugby à VII à Maurice réunira douze pays. Ils seront divisés en trois poules et se disputeront le titre final. Madagascar et le Kenya se trouvent dans la poule A avec Maurice et le Nigeria. La poule B regroupe l'Ouganda, le Burkina Faso, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie et l'Algérie sont dans la poule C.

Le Kenya part largement favori pour le titre final. Il vient de montrer sa force, lors du HBC Sevens qui vient de se terminer à Munich, en Allemagne, en se classant deuxième derrière l'Uruguay. Le Kenya se rendra à Madrid pour le barrage du HBC Sevens, du 31 mai au 2 juin.

Pour se préparer à la Coupe d'Afrique de rugby à VII à l'île Maurice, Madagascar dispose de trente-huit jours devant lui. En l'absence du championnat de rugby à VII au pays, des joueurs issus de grands clubs de la capitale et qui évoluent au sein de l'Élite fédérale 1 avec plus d'expérience, ont été rappelés. Seuls douze des vingt-trois joueurs rappelés seront retenus pour disputer la Coupe d'Afrique.

« Avec le classement actuel de Madagascar à la sixième place, atteindre au moins le quatrième rang est possible pour les Makis. Au moins, il faut entrer dans le dernier carré », termine Antsoniandro Andrianorosoa.