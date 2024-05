Madagascar: Jiu-Jitsu brésilien - Royce Gracie partage l'efficacité de son art

La légende du Jiu-Jitsu brésilien a bel et bien débarqué hier en terre malgache. Royce Gracie, triple vainqueur du fameux combat libre en cage, l'Ultimate fighting championships (UFC), va partager l'efficacité des techniques du JJB avec les pratiquants locaux.

Le séminaire du dimanche, à partir de 10 heures, au Palais des sports Mahamasina, sera également ouvert aux pratiquants d'autres arts martiaux et sports de combat de la capitale. Plus de deux cents intéressés sont inscrits. «Je suis très content de ma première venue à Madagascar... J'aime beaucoup ce pays qui a beaucoup de similarités avec le Brésil», a souligné Royce Gracie hier au Colbert à Antaninarenina. «Je vais d'abord observer et évaluer le niveau des participants. Je vais leur apprendre les techniques de base et, au fil du séminaire, je leur enseignerai des techniques plus avancées», a-t-il poursuivi. «Le plus important est la maîtrise du combat et l'efficacité.

Le Gracie Jiu-Jitsu se distingue des techniques de self-défense efficaces en combat, qui sont pratiquées dans la cage, sur le tatami et dans la rue. Contrairement aux sports de combat où la victoire se définit par les points», a-t-il précisé. La maîtrise du combat, la force physique, surtout l'endurance et sans oublier la discipline ont été le secret de ses succès selon toujours le multiple champion de l'UFC. Il assistera en tant que spectateur dimanche après-midi au festival des arts martiaux qui verra la participation de onze sports de combat. Deux autres séminaires précéderont le grand événement du dimanche, animés ce jeudi par Arianala Razafimbola et vendredi animé par Radafy Ranaivo, tous deux titulaires de ceinture noire. Ces derniers ont été les initiateurs de cet événement sans précédent, sous l'égide de la Fédération malgache de Jiu-Jitsu.