Congo-Kinshasa: Des africains vendus pour travailler dans les mines ? Attention à cette infox

Sur les réseaux sociaux, une vidéo vue plus de 16 millions de fois en quelques jours prétend montrer des dizaines d'esclaves en train d'être vendus pour travailler dans les mines en République démocratique du Congo. L'internaute qui l'a publiée affirme que la scène est récente et qu'elle montre « des Africains en train de vendre des Africains ». Vérification faîte, il s'agit en réalité d'une formation navale au Nigeria.

La vidéo est impressionnante. Des dizaines d'individus immaculés de boues sont amassés les mains en l'air, dans un trou creusé à même le sol. Des hommes en uniforme bleu et en tenue civil les observent de haut. Certains rigolent ou chantent tandis que d'autres leur donnent des ordres, bâton à la main. La légende parle, en anglais, « d'Africains en train de vendre des Africains en RDC pour travailler dans les mines ». Publiée sur X, ex-Twitter, le 18 mai 2024, cette vidéo cumule aujourd'hui plus de 16 millions de vues, bien aidée par les partages de certains comptes affiliés à l'extrême droite américaine et européenne.

Attention, cette vidéo a été sortie de son contexte.

Africans selling Africans in the Congo to work in the mines. 2024 pic.twitter.com/41eU0gLE2M-- Cornbread Mafioso 🖕🏾 (@Soulful1865) May 18, 2024

Sauf qu'en réalité, ces images ne montrent pas des esclaves vendus en RDC. Nos recherches sur les réseaux sociaux nous ont permis de retrouver la vidéo originale, publiée sur TikTok en juin 2023, et localisée à Badagry, au Nigeria. La rédaction de RFI en Haoussa nous a confirmé qu'on peut y entendre une femme s'exprimer en yoruba, langue officielle au Nigeria et parlée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest.

%

Une formation navale au Nigeria

L'auteur de la publication originale parle d'un « jour à retenir » et identifie le compte de l'Institute of Transport and Management Technology (ITMT), un centre d'étude maritime basé à Badagry. En cherchant cette école et le hashtag #ITMT sur les réseaux sociaux, on retrouve plusieurs vidéos prises au même endroit et qui évoquent un rite de passage pour les jeunes recrus. Toutes ces vidéos sont également localisées au Nigeria.

L'analyse des uniformes bleus vêtus par certains sur la vidéo, et les vêtements portés par les cadets correspondent aux tenues portées à l'Institute of Transport and Management Technology.

Ces images ne montrent donc pas une vente d'esclaves en République démocratique du Congo, mais une simple formation dans une école navale au Nigeria. Cette infox a notamment été rendue visible par Alex Jones, figure du complotisme et de l'extrême droite américaine. En août 2022, il avait été condamné à payer près d'un milliard de dollars de compensations pour diffamation et préjudice moral aux familles de victimes du massacre de l'école Sandy Hook, en 2012, dont il avait nié la réalité.