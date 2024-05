Seychelles: Le pays lance sa politique nationale d'aquaculture 2023-2027

Les Seychelles ont lancé leur deuxième politique nationale d'aquaculture pour 2023-2027 afin de guider et de soutenir une industrie aquacole efficace qui contribue à la sécurité alimentaire et à la création de richesses.

La nouvelle politique a été lancée mardi à la Seychelles Maritime Academy (SMA), en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) aux Seychelles, Oskar Benedict, et de l'ambassadrice de France aux Seychelles, Olivia Berkeley-Christmann.

Dans son discours de lancement, le ministre pour la Pêche et l'Economie bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré que cet événement marque un moment charnière dans l'avancement de l'aquaculture durable aux Seychelles.

"Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, nous nous rappelons le rôle essentiel que jouent nos océans dans nos vies. Aux Seychelles, l'océan n'est pas seulement une ressource naturelle ; c'est l'élément vital de notre économie, de notre culture et de notre subsistance", a déclaré M. Ferrari.

Il a ajouté : « En optimisant l'utilisation de notre vaste territoire océanique, nous visons à améliorer la sécurité alimentaire, à générer des revenus, à créer des emplois et à offrir des avantages environnementaux tels que l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. »

%

Le secteur de l'aquaculture a été ouvert à l'investissement en octobre 2021 et depuis lors, la Seychelles Fishing Authority a travaillé avec le secteur privé pour soutenir les investissements et aider les nouveaux aquaculteurs à devenir opérationnels.

Les investissements dans ce secteur ont suscité un intérêt diversifié, notamment pour des espèces telles que les algues, les concombres de mer, les oursins et les poissons.

À ce jour, le Département de l'aquaculture a délivré 11 licences et examine actuellement un certain nombre de demandes.

M. Ferrari a déclaré : « Le secteur de l'aquaculture recèle un immense potentiel pour notre pays. En fournissant une solution durable pour répondre à la demande mondiale croissante de fruits de mer, nous pouvons également atténuer la pression sur nos stocks de poissons naturels, soutenir les efforts de conservation et promouvoir la diversification économique.

Lors de l'élaboration de cette politique, les Seychelles ont bénéficié de l'aide de l'UE pour élaborer un cadre complet qui s'aligne sur les meilleures pratiques mondiales et les objectifs nationaux du pays.

"Nous sommes heureux de mentionner que le programme de l'Accord de partenariat économique (EDA) a par exemple fourni un soutien technique pour identifier, via la recherche, et développer la preuve de concept pour au moins cinq espèces aquacoles, dont les oursins et les poissons marins", a déclaré M. Benedict.

Il a ajouté qu'un soutien spécial a été fourni aux opérateurs privés locaux dans l'élaboration de plans d'affaires, tandis qu'un soutien technique en matière de mentorat a été fourni aux titulaires de permis d'aquaculture existants afin de les aider à établir des opérations agricoles.

"Avec la nouvelle politique d'aquaculture qui est lancée aujourd'hui, les principaux défis seront relevés, notamment ceux liés aux systèmes de licences et de permis et à l'utilisation d'espèces d'élevage non indigènes en aquaculture. Une série de détails techniques seront également clarifiés, notamment, l'eau douce et l'aquaculture à petite échelle", a déclaré M. Benedict.

Les Seychelles ont lancé leur industrie aquacole il y a plus de dix ans dans le but de diversifier leur économie de manière durable dans le cadre du concept d'économie bleue.