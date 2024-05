Madagascar: Antsiranana - Des oeuvres malgaches exposées à la galerie parisienne

Du 15 au 28 mai, l'Espace Ségur, galerie d'art à Paris, accueille l'exposition « Trait d'Union » mettant en avant les oeuvres de Fadel Morcid Tsimavandy, alias Fadmadart, jeune artiste antsiranais.

C'est une grande première pour cet artiste autodidacte et multidisciplinaire qui a débuté dans l'art en utilisant principalement de simples feuilles de papier et des stylos à bille. Si cela reste jusqu'à présent son médium de prédilection, Fadel Morcid travaille désormais aussi l'acrylique, l'aquarelle et les pigments naturels. Il a développé, par ailleurs, toute une série d'oeuvres ayant comme support des morceaux de bois flottés glanés sur les plages entourant Antsiranana ou encore détournant certains objets phares du quotidien des Malgaches.

Car le caractère insulaire de Madagascar, allié à un contexte socioéconomique défavorable, limite fortement la circulation des artistes. Fadmadart, passionné par le dessin et le bricolage, n'a jamais voyagé en dehors de la Grande île hormis en novembre dernier où, grâce à l'Alliance Française, il a participé au Festival Run Colorz à Saint-Louis de La Réunion.

Ces dernières années, Fadmadart a encore rajouté une corde à son arc en se lançant dans le « street art » avec la réalisation de fresques murales notamment dans le cadre du festival Stritarty organisé chaque année par l'Alliance Française d'Antsiranana.

Prometteur

« Je dessine depuis l'école primaire, mais j'ai arrêté maintes fois car comme la majorité des parents malgaches, les miens me disaient que l'art est négatif pour l'éducation. Alors, j'utilise beaucoup le stylo-bille et le papier comme médium, car ce n'est pas trop cher et je suis à l'aise avec puisque ce sont des outils que les hommes utilisent depuis toujours sauf que les miens je les utilise pour dessiner mais pas pour écrire », explique-t-il. Tout en indiquant que ses sources d'inspiration sont la végétation, la nature, voilà pourquoi il y a souvent des filles dans ses sujets, car cela représente l'image de Dame Nature, la source de vie.

Talent brut doté d'une imagination et d'une créativité débordantes qui tire son inspiration des particularités de la culture du Nord de Madagascar et de la nature, Fadmadart est un artiste peintre et dessinateur malgache prometteur qui évolue très rapidement ces dernières années et qui est certainement appelé à se développer encore bien davantage.

Ainsi, l'association K-droz, en partenariat avec l'Alliance Française d'Antsiranana et l'association Kidy Percu, a décidé, en 2023, de lui offrir la possibilité de réaliser une résidence d'un mois à Paris durant le mois de mai 2024. Cette fabuleuse opportunité devant lui permettre de se mettre en contact avec d'autres artistes, de lui faire découvrir les musées et autres expositions artistiques et tout simplement de lui permettre de nourrir son univers artistique à travers la découverte de ce nouvel environnement.

Aux côtés des magnifiques dessins au stylo, tableaux et autres objets du quotidien détournés par l'artiste, les visiteurs ont pu aussi découvrir, grâce à de superbes photos d'Audrey Messiaen, les belles actions réalisées à Antsiranana au profit des enfants par l'association Kidy Percu, dont Fadmadart est membre.