Togo: Après la pluie, le mauvais temps à Lomé et ses environs

Après la pluie, le beau temps, c'est ce qui est connu. Mais pour ce qui est de Lomé et de ses environs en ce jour de 22 Mai 2024, et la pluie qui s'est battue sur les différents quartiers toute la matinée, on ne saurait parler de beau mais de « mauvais » temps.

Après cette pluie, il est à constater, d'après le bilan fait par les autorités compétentes, précisément l'Agence nationale de protection civile, que la situation est inquiétante dans plus de 13 localités. De même, 8 bassins de rétention d'eau sont débordés.

Dans les précisions apportées, les situations sont donc inquiétantes dans les communes de Golfe 1, 2, 5, 7 et Agoè Nyivé 4, 6. Ainsi, on soulève des cas d'inondation dans les quartiers comme Bé Ahligo, Hédzranawoé, Novissi, Aguiarkome, Zanguera-Sanyramé, Agoè Kitidjan, Haoussa Zongo, Kotokoli Zongo, Togblékopé, Alinka, Avedji Anyigbé, CEG Dikamé, Marché Haoussa-Zongo... Quant aux bassins de EPP 13 Janvier, Leo 2000, Gbézé, 2 Lions, Caméléon, Marché Hédzranawoé, Avédji 2, Ségbé, ils sont purement et simplement débordés par les eaux.

Les inquiétudes sont moindres tout de même dans les localités telles que Madjikpeto, Agoe camp FIR, Légbassito Zovadjin, Agoè Cacaveli, Apéssito, Bokokpor, Dangbessito 1, Dangbessito 2, Adéwi, GTA, Agoè Fiovi, Avénou et Togo 2000.

Quel que soit la situation dans les différentes localités précitées, l'ANPC est donc à pied d'oeuvre, indique-t-on pour soulager les populations.