Algérie: Conseil de la nation - Présentation de l'avant-projet de révision du Règlement intérieur

ALGER — La Commission des Affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation a tenu mercredi, une séance consultative avec les présidents des groupes parlementaires et le Coordonnateur des membres sans appartenance politique, lors de laquelle a été présentée la nouvelle mouture de l'avant-projet de révision du Règlement intérieur du Conseil de la nation, indique un communiqué de cette instance législative.

"Dans le cadre de la poursuite de l'examen du projet de révision du Règlement intérieur du Conseil de la nation, la Commission des Affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation, présidée par M. Mohamed Laid Ballaa, président de la Commission, a tenu une séance consultative avec les présidents des groupes parlementaires et le Coordinateur des membres sans appartenance politique, consacrée au projet relatif à la révision du règlement intérieur du Conseil", précise le communiqué.

Cette séance a été marquée par "un débat riche et approfondi entre les membres de la Commission, les présidents des groupes parlementaires et le coordinateur des membres sans appartenance politique, qui se sont félicités de l'effort consenti et du travail accompli à ce jour", précise le communiqué.

%

Selon la même source, "la présentation de la mouture de cet important projet se fera dans les prochains jours au niveau des groupes parlementaires et des membres sans appartenance politique, en vue d'en approfondir l'examen et de présenter les propositions et observations y afférentes, avant la prochaine réunion de la Commission des Affaires juridiques avec les présidents des groupes parlementaires et le coordinateur des membres sans appartenance politique pour examiner leurs propositions et observations afin de convenir d'une mouture finale du projet de révision du Règlement intérieur du Conseil de la nation".

Dans ce contexte, il a indiqué que le président du Conseil de la nation avait affirmé, à maintes reprises, "l'impératif de veiller à la précision dans la rédaction des dispositions et clauses de ce document important, de manière à arrêter, avec clarté, les missions et responsabilités des membres du Conseil de la nation, à la hauteur de la place de cette instance législative dans la pyramide institutionnel de l'Etat, et ce dans le cadre d'une action collective et suivant une approche consultative".