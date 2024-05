Afrique: L'Algérie lance avec 15 autres pays une Déclaration d'engagements communs de l'UNRWA

NEW YORK (ONU) — L'Algérie a lancé, mercredi, avec quinze autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, une Déclaration d'engagements communs de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), en vue d'insuffler un nouvel élan au financement de l'agence onusienne.

Cette Déclaration d'engagements communs vise à réaffirmer le rôle central et crucial de l'UNRWA face aux tentatives injustes et systématiques des autorités d'occupation visant à saper ses efforts alors que la population de la bande de Ghaza a plus que jamais besoin des aides humanitaires.

Le document insiste sur le soutien à l'UNRWA afin qu'elle puisse s'acquitter efficacement de son mandat dans tous ses domaines d'intervention.

La Déclaration d'engagements, qui demeure ouverte à d'autres pays, souligne que l'UNRWA constitue le pilier de la réponse humanitaire à Ghaza, aucune autre organisation ne pouvant la remplacer avec la même efficacité.

Le document exprime en outre sa profonde gratitude au Secrétaire général des Nations Unies et au Commissaire général de l'UNRWA pour leur dévouement au service du mandat et de la mission de l'Agence, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et aux principes humanitaires, y compris le principe de neutralité.

Le document met enfin en lumière les préoccupations relatives à la situation financière extrêmement critique de l'Agence et reconnaît les efforts déployés par les donateurs et les pays d'accueil pour répondre à la crise financière qu'elle traverse, ainsi que l'importance de fournir un soutien financier suffisant et durable à l'UNRWA.

Cette Déclaration se veut une réponse claire du monde entier aux politiques de génocide menées par les autorités d'occupation sionistes, y compris le Premier ministre et le ministre de la Défense de l'entité sioniste, contre lesquels la Cour pénale internationale (CPI) a requis des mandats d'arrêt, lesquelles autorités d'occupation ont tué, affamé et assiégé les Palestiniens de la bande de Ghaza, mais aussi orchestré une campagne de diffamation contre la seule agence en mesure de fournir une aide humanitaire à la bande de Ghaza, dans le but de priver l'Agence des aides financières lui permettant de secourir la population dans l'enclave palestinienne.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait auparavant annoncé l'octroi d'une aide financière de 15 millions USD à titre de contribution de l'Algérie pour financer l'UNRWA dans cette conjoncture difficile afin de lui permettre de remplir son rôle et de répondre aux appels à l'aide de la population de la bande de Ghaza.