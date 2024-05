Algérie: ARTs plastiques - Lancement du concours du meilleur portrait de personnalités de Tébessa

TEBESSA — Un concours du meilleur portrait de personnalités de la wilaya de Tébessa a été lancé mercredi dans le cadre de la 16ème édition du Salon national des arts plastiques.

Le concours initié par la maison de la culture Mohamed Chebouki met en lice 45 plasticiens de différentes wilayas pour peindre le meilleur portrait d'une des illustres personnalités de cette wilaya, dont le poète de la révolution, Mohamed Chebouki, le penseur, Malek Bennabi, cheikh Larbi Tebessi, les réalisateurs, Ahmed Rachedi et Mohamed Foudhil Hazorli, et l'inventeur, Mohamed Doumir.

Ces artistes rivaliseront pour les trois premières places du concours du meilleur portrait "premier du genre", a déclaré le membre du jury, l'artiste, Hamza Triki, de la wilaya de Constantine.

Azzedine Nabegha, plasticien de la wilaya d'Adrar diplômé de l'institut des beaux-arts de Mostaganem, qui a entamé le portrait de Malek Bennabi, a indiqué que ce penseur et philosophe de la renaissance demeure une source d'inspiration et un modèle à imiter, estimant que le salon constitue une opportunité de rencontres et d'échanges entre artistes.

Les arts plastiques sont un domaine vaste et leurs écoles et courants sont très nombreux, a relevé le plasticien, Djemaï Khenfaïsse, d'Oum El Bouaghi, soulignant que sa participation au salon est un plus pour son parcours et une occasion de découvrir la nouvelle génération d'artistes.

Occupée à dessiner le portrait du cheikh, Larbi Tebessi, Aya Kroum miniaturiste de Tiaret a mis l'accent sur l'importance de la formation et de multiplication de pareilles manifestations culturelles et concours qui permettent aux artistes de développer leurs talents.

La maison de la culture Mohamed Chebouki de Tébessa accueille depuis mardi la 16ème édition du Salon national des arts plastiques sous le slogan de "Theveste aux couleurs d'un artiste" qui sera clôturé jeudi par l'annonce des noms des trois meilleurs portraitistes participant au concours de cette édition.