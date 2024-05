Maroc: Le renforcement de la coopération culturelle au centre d'une séance de travail à Paris entre M. Bensaid et son homologue française

Paris — Le renforcement de la coopération culturelle entre le Maroc et la France a été au centre d'une séance de travail, mercredi à Paris, entre le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et son homologue française Rachida Dati.

Ces entretiens, qui interviennent suite à la rencontre bilatérale de samedi dernier à Cannes, ont été l'occasion de faire un tour d'horizon des différents sujets de la coopération maroco-française notamment dans le domaine de l'artisanat et des industries culturelles et créatives, ainsi que des moyens à même de renforcer la protection du patrimoine notamment face aux tentatives d'appropriation de certains pays.

Dans une déclaration à la MAP au terme de cette entrevue, qui s'est déroulée notamment en présence de l'ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitaïl, Mme Dati est revenue sur l'importance de l'Accord relatif à la coproduction et aux échanges cinématographiques signé samedi dernier à Cannes avec M. Bensaid, relevant que le Maroc et la France sont engagés à développer cette dynamique qui sera renforcée et amplifiée dans les semaines à venir.

La ministre française, qui a souligné que le Maroc démontre par sa culture, ses valeurs qui sont l'accueil, la tolérance, le respect mais aussi la créativité "qu'il a des choses à nous apprendre", a fait savoir qu'il a été acté lors de cette rencontre que les artisans marocains et les métiers de l'artisanat puissent venir en France en immersion, en résidence, notamment au sein de l'opérateur public Le Mobilier national".

%

"Nous allons poursuivre cette coopération et nous avons décidé de pouvoir nous rencontrer très prochainement au Maroc, parce qu'on a assez de matière pour pouvoir amplifier cette dynamique", a affirmé Mme Dati, pour qui "le partenariat, la coopération avec le Maroc, c'est à l'infini sur la culture".

Outre le cinéma, les discussions ont aussi porté sur le domaine muséal et l'archéologie préventive, dans lequel le Maroc a adopté récemment un cadre légal pour la protection du patrimoine, a indiqué la ministre française de la Culture.

De son côté, M. Bensaid a indiqué que son déplacement ce jour à Paris, qui s'inscrit dans le cadre de sa participation à la Semaine culturelle africaine de l'UNESCO mais également dans le cadre de l'amitié unissant le Maroc et la France, constitue aussi une opportunité de continuer "de renforcer ce partenariat et cette amitié", à travers différents conventions, accords, l'organisation conjointe de conférences ou à travers la présence du patrimoine marocain en France.

Le ministre s'est félicité, en outre, de l'invitation de Mme Dati pour accueillir des Mâalem marocains en France dans le cadre de voyages d'immersion dans le but de faire connaître davantage leur savoir-faire, estimant que la protection et la préservation du patrimoine passe par les volets législatif et juridique, mais aussi par la communication.

L'entretien a permis également de discuter de la promotion de l'industrie marocaine du gaming, dans la perspective de profiter de l'expertise française et essayer de la développer conjointement, a-t-il dit, précisant que ce marché de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial, avec une croissance annuelle de 10 %, constitue une opportunité pour le Maroc en matière de création d'emplois, de développement et de croissance pour les jeunes.